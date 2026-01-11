Slušaj vest

Besent je za Rojters rekao da bi Vašington mogao da omogući korišćenje gotovo pet milijardi dolara venecuelanskih sredstava zamrznutih u specijalnim rezervama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za obnovu ekonomije te zemlje.

On je naveo da se razmatraju mere koje bi olakšale povratak prihoda od prodaje nafte, uglavnom uskladištene na tankerima, nazad u Venecuelu.

"Ukidamo sankcije za naftu koja će se prodavati", rekao je Besent i dodao da bi dodatne sankcije mogle da budu ukinute već sledeće nedelje, ali nije precizirao koje.

On je najavio i da će se sledeće nedelje sastati sa rukovodiocima MMF-a i Svetske banke povodom njihovog ponovnog angažovanja sa Venecuelom.

Prema njegovim rečima, američki trezor bio bi spreman da konvertuje venecuelanska specijalna rezervna sredstva u dolare radi finansiranja obnove.

Ovi potezi su deo napora administracije američkog predsednika Donalda Trampa da stabilizuje Venecuelu i podstakne povratak američkih naftnih kompanija, nedelju dana nakon što su američke snage uhapsile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i prebacile ga u Njujork zbog optužbi za trgovinu drogom.

Besent je ocenio da će se manje privatne kompanije brzo vratiti u venecuelanski naftni sektor, dok bi, kako je rekao, kompanije poput Ševrona mogle dodatno da povećaju svoje prisustvo u toj zemlji.