Izvori iz naftnog sektora rekli su za CNN da interesovanje kompanija za ulaganja u Venecuelu trenutno ostaje veoma slabo. Razlozi su brojni: politička neizvesnost, urušena infrastruktura, niske cene nafte i loša iskustva iz prošlosti, uključujući zaplenu imovine američkih firmi.

- Predsednikove ambicije ne poklapaju se s interesima industrije. Situacija na terenu je previše rizična - rekao je jedan dobro upućeni izvor.

Bela kuća šalje optimistične poruke

Za razliku od industrije, Bela kuća tvrdi da su američke naftne kompanije spremne da ulože velika sredstva kako bi obnovile venezuelansku naftnu infrastrukturu. Najavljeno je i da će ministar energetike i državni sekretar voditi razgovore s kompanijama o mogućem povratku na venezuelansko tržište.

Ipak, više izvora navodi da kompanije zasad izbegavaju bilo kakve konkretne obaveze.

Ogromne rezerve, ali još veći rizici

Venezuela ima najveće dokazane rezerve nafte na svetu, ali to samo po sebi nije dovoljno. Za obnovu proizvodnje potrebne su desetine milijardi dolara ulaganja i dugoročna politička stabilnost, koja trenutno ne postoji.

Foto: AP Ariana Cubillos, em_concepts/Shutterstock, Seventov/Shutterstock

Prema procenama Rystad Energyja, samo održavanje sadašnje proizvodnje zahtevalo bi oko 53 milijarde dolara ulaganja u narednih 15 godina, dok bi povratak na nivo iz devedesetih zahtevao čak 183 milijarde dolara do 2040.

Dodatni problem je to što je većina venecuelanske nafte "teška“, skuplja i komplikovanija za preradu, dok su cene sirove nafte trenutno niske, što destimuliše rizična ulaganja.

Chevron u najboljoj poziciji

Analitičari ističu da tek nekolicina američkih kompanija uopšte ima kapacitet za rad u Venecueli. Najbolje pozicioniran je Chevron, koji je jedina velika zapadna kompanija koja je ostala prisutna u zemlji i danas proizvodi oko 150.000 barela dnevno, uz posebnu dozvolu u okviru sankcija.

S druge strane, ExxonMobil i ConocoPhillips imaju bolna iskustva - njihovu imovinu je nacionalizovao Hugo Čaves, a sporovi vredni milijarde dolara i dalje traju.

- Venezuela ima rekordni broj tužbi zbog eksproprijacije. To je ogroman crveni alarm za investitore - upozoravaju stručnjaci.

Zaključak industrije je jasan: Venezuela nije jedina opcija za američku naftu - a u trenutnim uslovima, ni najprivlačnija.