Filmska priča dogodila se u manjoj, lokalnoj samoposluzi u Srbii, a podelio ju je korisnik društvene mreže Reddit, mnoge ostavivši zbunjene. Naime, pljačku je moguće izvesti i u trajanju od nekoliko dana. Kasirka zaposlena u pomenutoj radnji svoje svakodnevne obaveze na poslu zamenila je dodatnom šemom, odnoseći kući po nekoliko hiljada dinara više od svoje dnevnice.

- Prekidala je račune, mislila je da se to nigde ne beleži, a sve je ostalo u sistemu - započinje priču autor objave.

Kasirka je najpre počela da potkrada "na voću", stavljajući u džep oko 1.000 dinara dnevno, a kad je shvatila da joj to polazi za rukom, ciljala je i ka većim iznosima. Kupcima je pomagala da spakuju robu i tom prilikom im samo pokazivala iznos na ekranu koji treba da plate. Na taj način uspevača je da ih zbuni i ne odštampa fiskalni račun. Roba je tako napuštala radnju, ali ostajala na stanju, a kasirka je stavljala keš u svoj džep.

- Prvo po 1.000-2.000 dinara, pa po 5.000, pa na kraju i po 30.000 dnevno - kaže autor.

Priča dobija neočekivan obrt kada je kasirka zatrudnela i dve nedelje pred popis otišla na godišnji odmor, a zatim i na trudničko bolovanje, sve kako bi izbegla da se u momentu kada ostali zaposleni primete manjak pazara ne nađe na licu mesta.

Autor objave navode da su joj tokom popisa i ušli u trag, primetivši da je roba na prekidanim računima upravo roba koja fali na popisu, a šteta se procenjuje na čak 2,2 miliona dinara.

Foto: Reddit Printscreen

Vlasinici radnje i zaposleni javili su kasirki da je sve izašlo na videlo i da ima nekoliko dana da prizna svoju krivicu, a od tada nisu uspeli da stupe u kontakt sa njom. Kako navodi autor objave, krivična prijava je spremna, ali niko nije optimističan po pitanju novca. Kasirka živi sa nevenčanim suprugom za kojeg smatraju i da je saučesnik, a sav novac uložili su u kuću u kojoj žive.

Kako je šteta velika i ugrožava opstanak firme, autor objave obratio se ostalim korisnicima Reddita u potrazi za savetima.

Dokazi su ključni

Većina komentara upućuje upravo na to, bez dokaza teško da će se priča razviti u pozitivnom pravcu. Međutim, ukoliko dokazi postoje i ukazuju da je novčanu štetu nanela upravo kasirka, vlasnici radnje imaju više opcija.

- Krivična prijava i istaći imovinsko-pravni zahtev u krivičnom procesu. Predlagati oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela. Ako dođe do oduzimanja, novac će se ili vratiti u iznosu štete ili, ako te sud uputi na parnicu radi ostvarenja imovinsko-pravnog zahteva, možeš tražiti namirenje iz oduzete imovine - napisao je jedan od korisnika koji se izjasnio kao advokat.

On napominje da će uz dokaze kasirka najverovatnije biti osuđena u krivičnom postupku i da se bez obzira na njene privatne okolnosti šteta može naplatiti. Bez dokaza, međutim, korisnici kažu da kasirka može proći bez posledica i da ulogu u svemu igra čak i njena trudnoća.

Sa druge strane, mnogi su izrazili sumnju u to kako niko od zaposlenih i nadređenih nije primetio da nedostaje tolika količina novca, s obzirom da je u pitanju mala, lokalna radnja.

- Skratila vas za skoro 18.000 evra? Ne znam kako da pomognem, tužite je, ali ne razumem kako vam je to promaklo - glasio je jedan od komentara.