Slušaj vest

Najznačajniji ekonomski događaj u regionu, 33. Kopaonik biznis forum, biće održan od 1. do 4. marta 2026. godine u hotelu Grand na Kopaoniku. Forum će i ove godine okupiti veliki broj učesnika iz poslovne zajednice, akademskog sektora, državnih institucija i međunarodnih organizacija.

Industrijska politika centralna tema

Centralna tema ovogodišnjeg Foruma posvećena je industrijskoj politici kao osnovi dugoročnog privrednog rasta, uz fokus na konkurentnost, investicije, tržište rada, digitalnu transformaciju i održivi razvoj u uslovima promenjenog globalnog ekonomskog okruženja.

Tokom četiri dana biće održan veliki broj panel diskusija, plenarnih sesija i posebnih razgovora sa istaknutim domaćim i međunarodnim

učesnicima.

"Kopaonik biznis forum već više od tri decenije predstavlja centralno mesto dijaloga privrede, države i akademske zajednice. Cilj ovogodišnjeg Foruma je da se kroz argumentovanu raspravu sagledaju ključni izazovi sa kojima se suočava srpska i regionalna ekonomija, kao i da se identifikuju održivi pravci razvoja u uslovima globalnih promena. Verujemo da će razmena iskustava i različitih perspektiva doprineti formulisanju konkretnih preporuka za unapređenje poslovnog ambijenta i formulisanju konkretnih mera dugoročnog rasta“, istakao je Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije.

Najznačajnije okupljanje privredne zajednice u regionu

Tradicionalni partner Kopaonik biznis foruma je globalna tehnološka kompanija Mastercard, a tim povodom se Jelena Sretenović, direktorka Mastercard-a za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine, i Crne Gore, osvrnula na značaj strateške saradnje:

"Tradicionalno, već 11. godinu zaredom sa ponosom podržavamo Kopaonik biznis forum, najznačajnije okupljanje privredne zajednice u regionu i platformu koja povezuje donosioce odluka, lidere industrije i stručnu javnost. Kontinuitet ovog partnerstva potvrđuje našu dugoročnu posvećenost razvoju inovativnog, digitalno naprednog i konkurentnog poslovnog okruženja, kao i jačanju poverenja i saradnje između privrede, javnog sektora i međunarodne zajednice. Tokom godina, Forum je izrastao u prostor ključnih ekonomskih razgovora i oblikovanja pravaca održivog rasta. Ove godine, poseban fokus za nas predstavlja Mastercard panel „Budućnost lojalnosti: Od podataka do poverenja“, kroz koji želimo da doprinesemo dijalogu o tome kako se dugoročna vrednost gradi na poverenju, inovacijama i partnerstvima, uz relevantna i personalizovana iskustva koja definišu savremenu lojalnost. Saradnju sa Savezom ekonomista Srbije nastavljamo i kroz podršku XXI Svetskom kongresu ekonomista, koji će se u junu održati u Beogradu i okupiti nobelovce i istaknute svetske profesore, uz učešće Natalije Lehmanove, glavne ekonomistkinje za Evropu u okviru Mastercard Ekonomskog instituta. Time dodatno potvrđujemo našu posvećenost razmeni znanja, globalnim perspektivama i unapređenju stručnog dijaloga u regionu.“

Najvažnije teme

Program Foruma započinje u nedelju, 1. marta, uvodnim izlaganjima i panelima posvećenim savremenim ekonomskim kretanjima, globalnim trendovima i izazovima razvoja. Tokom narednih dana biće razmatrane teme industrijske politike, konkurentnosti privrede, investicione perspektive Srbije, razvoja finansijskog sektora, veštačke inteligencije, digitalizacije i primene novih tehnologija, kao i pitanja tržišta rada i održivog razvoja.

Na Forumu se očekuje učešće brojnih istaknutih domaćih i međunarodnih govornika, među kojima su predstavnici najvažnijih finansijskih institucija, kompanija i državnih organa. Učesnicima će se obratiti guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković i ministar finansija Siniša Mali, dok će u panel diskusijama učestvovati predstavnici Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i lideri vodećih regionalnih kompanija i međunarodnih organizacija.

Poseban doprinos međunarodnoj dimenziji Foruma daće i učešće uglednih stranih eksperata, među kojima su Omar Licandro, profesor Univerziteta u Notingemu i član Upravnog odbora Svetske organizacije ekonomista, Guillaume Lehallier, direktor kompanije Affinity Europe Marsh, kao i profesor David Reibstein sa Univerziteta Pensilvanija. U razgovorima sa njima biće otvorena pitanja konkurentnosti nacionalnih ekonomija u globalnom kontekstu, upravljanja rizicima i otpornosti ekonomskih sistema, kao i značaja reputacije i poverenja za privlačenje investicija i dugoročno pozicioniranje na međunarodnom tržištu.

Među specijalnim gostima Foruma biće i Paul Sangeet Choudary, jedan od najuticajnijih globalnih autora i stratega u oblasti digitalnih platformi i poslovnih ekosistema, čiji rad se fokusira na uticaj tehnologije i veštačke inteligencije na tržišta, konkurentnost i nove razvojne modele.

Kopaonik biznis forum kao 33. izdanje najdugovečnijeg i najznačajnijeg ekonomskog skupa u regionu nastavlja tradiciju okupljanja relevantnih aktera i otvaranja ključnih pitanja ekonomskog razvoja Srbije i Zapadnog Balkana.