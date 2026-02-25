Slušaj vest

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos saopštila je da je Evropska komisija predložila pokretanje pregovora o ukidanju rominga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana.

Po okončanju sporazuma sa svakom pojedinačnom državom i njihovom potpunom usklađivanju sa pravilima EU u oblasti rominga, građani koji putuju između EU i Zapadnog Balkana moći će da obavljaju pozive, šalju SMS poruke i koriste mobilni internet bez dodatnih troškova rominga.

Kako se ističe u saopštenju Evropske komisije, to bi omogućilo komunikaciju po domaćim cenama ne samo za građane i kompanije sa Zapadnog Balkana koji borave u EU, već i za putnike iz EU koji dolaze u zemlje Zapadnog Balkana. Sporazum bi dodatno pojednostavio i učinio pristupačnijim komunikaciju za ljude i preduzeća koji se u EU ili na Zapadnom Balkanu nalaze zbog studiranja, posla ili odmora.

Evropska komisija je zatražila saglasnost Saveta EU za otvaranje pregovora sa partnerima iz regiona Zapadnog Balkana, a po usvajanju predloga od strane Saveta, uslediće bilateralni pregovori sa svakom državom pojedinačno.

Predlog Komisije ima za cilj da proširi i unapredi postojeće dobrovoljne sporazume o romingu između pojedinih mobilnih operatera iz EU i Zapadnog Balkana.

Kako se navodi, ovaj predlog predstavlja konkretan primer postepene integracije u okviru procesa pristupanja EU, u skladu sa Planom rasta za Zapadni Balkan iz 2023. godine.