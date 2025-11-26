Slušaj vest

Bruto društveni proizvod je u trećem kvartalu ove godine zadržao slična kretanja kao na početku godine i Narodna banka Srbije očekuje rast od 2,1 odsto do kraja ove, a za sledeću godinu od 3,5% rekao je Željko Jović, viceguverner NBS na 9. Srpskim danima osiguranja koji se održavaju 26. i 27. novembra u hotelu Zlatibor na Zlatiboru.

Pretpostavku, kaže Jović, gradimo na rastu finalne potrošnje koja bi trebalo da bude posledica rasta plata i penzija i investicija odnosno ulaganja u EXPO.

Foto: Promo

Viceguverner je od rizika izdvojio internacionalne: globalnu neizvesnost, rastući protekcionizam, izazove u energetskom sektoru i lokalne koji se, pre svega, odnosi na tenzije u društveno- političkim okolnostima u zemlji.

Jović je podsetio da je premija osiguranja na kraju prošle godine iznosila 177 milijarde dinara, a bilansna suma 417 milijardi dinara. Neto rezultat je porastao je 21,5 odsto međugodišnje. U strukturi dominiraju neživotna osiguranja sa 83,7 odsto, dodao je Jović i naglasio da je rast imovine privrede i domaćinstava dvocifren, ali je i dalje jako nisko učešće domaćinstava u premiji. To znači da ima dosta potencijala za razvoj, naglasio je viceguverner.

Foto: Promo

Predsednik Skupštine Udruženja osiguravača Srbije Miloš Milanović naglasio je da su svi statistički parametri duplirani u prethodnih 10 godina i da je poverenje građana u industriju osiguranja povećano. „Promenili smo svest građana o važnosti osiguranja. Ono što nas čeka je digitalna razmena Zapisnika MUP o uviđaju sa elementima krivice, što će dodatno povećati poverenje građana“ rekao je Milanović.

Govoreći o značaju osiguranja, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović naglasio je da živimo u doba u kojem smo okruženi sa previše rizika. “Zbog toga je biti neosiguran neodgovorno i prema sebi, imovini, svom i zdravlju najbližih” rekao je Jovanović. On dodaje da to shvataju i građani Srbije koji se osiguravaju u sve većem broju, ali postoji ogroman prostor rast i ne možemo da budemo zadovoljni nivoom na kojem smo, poručio je generalni sekretar UOS.

1/20 Vidi galeriju OTVORENI 9. SRPSKI DANI OSIGURANJA Foto: Promo

Srpski dani osiguranja su tradicionalna konferencija koju organizuje UOS, a koja je u potpunosti posvećena industriji osiguranja. Ove godine se održavaju pod nazivom “Ajde, Jano, kuću da osiguramo”