U Srbiji je u prvih šest meseci ove godine ukupna vrednost tržišta nepokretnosti iznosila 3,8 milijardi evra, što je porast za oko 12 odsto u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda. Najveći deo je investiran u stanove. Uz Beograd, po prometu prednjače Novi Sad, Niš i Kragujevac, gde je najviša postignuta cena poslovnog prostora iznosila 2,4 miliona evra.

Kolika je cena nekretnina u Kragujevcu

Pronaći slobodan poslovni prostor u Kragujevcu nije nemoguće, ali je za kupovinu, u zavisnosti od kvadrature i lokacije, potrebno izdvojiti mnogo novca. Agenti prodaje nekretnina kažu da ponuda prati potražnju i da su cene poslednjih godina porasle za 10 do 20 odsto.

Sandra Savković, agent prodaje nekretnina, kaže: "Tržište poslovnog prostora i lokala u Kragujevcu je poprilično diferencirano. Te tako imamo lokale izvan centralnih i u novim delovima grada, čiji se raspon cena kreće od 1.500 do 2.500 evra po metru kvadratnom, ali imamo i poslovne prostore i lokale u strogom centru grada i na lokacijama visoke frekventnosti, čije cene dostižu i 4.000 evra po metru kvadratnom."

Kada to pomnožimo sa 600 kvadratnih metara, dolazimo do 2,4 miliona evra, što je najviša postignuta cena poslovnog prostora u Kragujevcu. Shodno tome, nameće se pitanje, ko kupuje poslovni prostor.

Sandra Savković dodaje: "Primarno su to Kragujevčani, zatim investitori iz okolnih gradova, ali sa sigurnošću vam mogu reći da tržište u Kragujevcu polako postaje vrlo interesantno i kompanijama iz regiona i franšizama.

Za razliku od poslovnog prostora, potražnja za stanovima je znatno veća nego ponuda, jer je Kragujevac regionalni privredni, kulturni, obrazovni i zdravstveni centar. Zato cena kvadratnog metra stalno raste. Stanove gotovo podjednako kupuju Kragujevčani i ljudi iz drugih gradova.

Vladimir Joksimović, vlasnik agencije "Palma nekretnine" Kragujevac, objašnjava: "Potražnja za stanovima je generalno velika, posebno za stanovima koji imaju od 40 do 50 kvadrata, u dužem vremenskom periodu već su u deficitu. Cena novogradnje, u proseku, pričam za centar grada, okvirno oko 2.000 evra. Tako da iz godine u godinu ona skače, odnosno raste, procentualno prateći neku inflaciju oko 5-6 procenata godišnje."

To po svoj prilici ni ubuduće neće uticati na potražnju. U prilog tome govori i podatak Gradske uprave da je od početka ove godine do sada izdato oko 170 građevinskih dozovola, a još petnaestak je trenutno u proceduri.