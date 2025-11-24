Za bacanje žvake na ulici kazna 600 evra: Ako putujete u ovu zemlju pazite šta radite! Prva stavka će vas šokirati
Novčane kazne u ovoj azijskoj metropoli mogu biti jako visoke, a neka pravila su toliko neobična da deluju gotovo neverovatno.
– Korišćenje tuđeg Wi-Fi-ja može vas koštati 3.300 evra.
– Ako vas neko vidi gole u svom stanu, kazna iznosi 1.330 evra.
– Ostavljanje javnog toaleta prljavim kažnjava se sa 100 evra.
– Pušenje na nedozvoljenim mestima donosi kaznu od 665 evra.
– Korišćenje hrane i pića u javnom prevozu, kazna od 332 evra.
– Unošenje voća durian u prevoz, zbog jakog smrada, kažnjava se sa 330 evra.
– Bacanje žvaka na ulici, kazna od 600 evra, dok je prodaja žvaka na ulici strogo zabranjena i može vas koštati 6.500 evra.
Najstrožija pravila odnose se na teške droge, čije korišćenje u Singapuru može biti kažnjivo smrtnom kaznom.
Ove mere pokazuju koliko vlasti u Singapuru ozbiljno shvataju javnu higijenu, bezbednost i društvenu disciplinu. Država je poznata po efikasnom sprovođenju zakona, a kazne služe i kao preventivna mera kako bi se građani i turisti pridržavali propisa.
Singapur, iako modern i razvijen, pokazuje da stroga pravila mogu ići do te mere da čak i najmanji prekršaji imaju visoke kazne, a nepoštovanje najtežih zakona može imati i smrtonosne posledice.
BiznisKurir/BizPortal