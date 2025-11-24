od žvake do smrdljivog voća

Novčane kazne u ovoj azijskoj metropoli mogu biti jako visoke, a neka pravila su toliko neobična da deluju gotovo neverovatno.

– Korišćenje tuđeg Wi-Fi-ja može vas koštati 3.300 evra.

– Ako vas neko vidi gole u svom stanu, kazna iznosi 1.330 evra.

– Ostavljanje javnog toaleta prljavim kažnjava se sa 100 evra.

– Pušenje na nedozvoljenim mestima donosi kaznu od 665 evra.

– Korišćenje hrane i pića u javnom prevozu, kazna od 332 evra.

– Unošenje voća durian u prevoz, zbog jakog smrada, kažnjava se sa 330 evra.

– Bacanje žvaka na ulici, kazna od 600 evra, dok je prodaja žvaka na ulici strogo zabranjena i može vas koštati 6.500 evra.

Najstrožija pravila odnose se na teške droge, čije korišćenje u Singapuru može biti kažnjivo smrtnom kaznom.

Ove mere pokazuju koliko vlasti u Singapuru ozbiljno shvataju javnu higijenu, bezbednost i društvenu disciplinu. Država je poznata po efikasnom sprovođenju zakona, a kazne služe i kao preventivna mera kako bi se građani i turisti pridržavali propisa.