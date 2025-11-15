Slušaj vest

Trojica španskih turista puštena su juče na slobodu nakon što su ispitana zbog incidenta koji se dogodio u blizini Velike piramide u Gizi. Oni su privedeni jer su se delimično svukli kako bi napravili, kako su naveli, šaljive fotografije za uspomenu.

Svaki od njih morao je da plati kauciju od 5.000 egipatskih funti (oko 90 evra), prenosi Egypt Independent.

Incident se dogodio kada su policajci tokom redovne patrole na arheološkom nalazištu primetili trojicu mladića čije im se ponašanje učinilo sumnjivim. Kada su im prišli, uočili su da se turisti delimično razgolićuju i fotografišu mobilnim telefonom. Mladići su odmah privedeni i sprovedeni u policijsku stanicu koja se nalazi unutar kompleksa.

“Nismo znali za stroge zakone”

Foto: Shutterstock

Tokom ispitivanja, turisti su izjavili da nisu imali nameru da uvrede bilo koga niti da naruše javni red i moral. Objasnili su da su želeli samo da naprave „smešne“ fotografije za uspomenu, ne znajući da time krše egipatske zakone.

U zvaničnom izveštaju navedeno je da su svoje ponašanje opisali kao bezazlenu šalu uobičajenu u njihovoj zemlji, ističući da nisu bili svesni da egipatski zakoni strogo zabranjuju bilo kakav oblik golotinje na javnim i turističkim mestima.

Po završetku ispitivanja, o slučaju je obavešteno Državno tužilaštvo, koje je preuzelo dalju istragu. Saslušani su policajci koji su učestvovali u privođenju, a tužilaštvo je pregledalo i fotografije koje su turisti napravili.

Nakon što su analizirani dokazi i izjave osumnjičenih, tužilaštvo je donelo odluku da trojicu turista pusti na slobodu do okončanja istrage.