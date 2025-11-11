U pakovanju brašna pronađeni moljci: Snimak zgrozio potrošače u Srbiji - u pitanju poznat brend koji svi koristimo
Snimak koji prikazuje otvoreno pakovanje kukuruznog brašna u kome se vide moljci šokirao je korisnike društvenih mreža.
Na Instagram profilu Udruženja potrošača Efektiva osvanuo je video u kojem se jasno vidi moljci u pakovanju belog integralnog kukuruznog brašna.
Pakovanje brašna još uvek je u roku, sa istaknutim datumom upotrebe 27.01.2026. Da stvar bude još ozbiljnija, kilogram ovog brašna košta čak 170 dinara.
Nakon objave, društvene mreže su usijane, a korisnici su se složili da je kvalitet proizvoda ovog proizvođača veoma loš:
- Prodavci nisu odgovorni, nisu ga oni pakovali, brašno je u roku!
- Svaki proizvod je užasan. Vanilin šećer toliko teško miriše, boriš se za vazduh.
- Pakuju šta stignu, nabavljaju odakle stignu. Kvalitet nula.
Biznis Kurir/Informer