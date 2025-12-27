Slušaj vest

Lekovi za mršavljenje poznati kao GLP-1 menjaju zdravstvenu zaštitu. Neki ljudi koji su godinama pokušavali da smršaju doživljavaju dramatičan gubitak kilograma uz pomoć ovih lekova, a postoje naznake da lekovi imaju potencijal da leče bolesti van gojaznosti.

Ovi lekovi takođe su doneli milijarde dolara kompanijama Eli Lilly & Co. i danskom Novo Nordisk A/S, dve farmaceutske sile koje su razvile injektabilne lekove. Njihova konkurencija se razvija, studija koja je direktno uporedila Lillyjev Zepbound sa Novoovim Wegovy pokazala je da je Zepbound efikasniji, što je donelo prednost kompaniji iz Indijanapolisa u 2025. godini. Međutim, Novo se činilo spremnim da povrati deo tržišta nakon što su regulatori odobrili oralnu verziju Wegovy, prvi oralni GLP-1 za mršavljenje.

Iako su lekovi postali izuzetno popularni, njihove visoke cene, zajedno sa ograničenim pokrićem osiguranja, učinile su ih nedostupnim za mnoge Amerikance. Oralne verzije, koje će biti jeftinije, mogle bi to promeniti.

Kako lekovi za mršavljenje funkcionišu

Zepbound i Wegovy izazivaju gubitak kilograma imitirajući hormon u crevima koji kontroliše apetit, nazvan GLP-1, koji se oslobađa nakon jela i stvara osećaj sitosti. Zepbound takođe cilja drugi povezani hormon u crevima, GIP, koji pomaže u snižavanju šećera u krvi i može povećati metabolizam. Novi lekovi u razvoju, poput Lillyjevog retatrutide i Novoovog CagriSema, ciljaju GLP-1 u kombinaciji sa različitim hormonima.

Koje su česte nuspojave

Gastrointestinalni problemi, uključujući mučninu, povraćanje i proliv, uobičajene su nuspojave lekova za mršavljenje. Nedavna anketa organizacije za istraživanje zdravlja KFF pokazala je da je oko 13% odraslih koji su koristili GLP-1 lek prekinulo terapiju zbog nuspojava.

Koji lek za mršavljenje je najučinkovitiji

U studiji koju je finansirao Lilly, Zepbound je pomogao ljudima da smanje oko dva inča više oko struka u poređenju sa Novoovim Wegovyjem, pri čemu je Lillyjev lek izazvao prosečno 47% veći gubitak težine tokom 72 nedelje. Pacijenti koji su uzimali Zepbound bili su dvostruko verovatniji od grupe Wegovy da izgube najmanje 25% telesne težine.

Uticaj na struk je ključan jer predstavlja pokazatelj opasne masti oko organa u stomaku. U studiji su pacijenti prosečno izgubili 18,4 centimetra oko struka uz Zepbound i 13 centimetara uz Wegovy.

Mast oko stomaka povezana je sa bolestima poput srčanih udara, moždanih udara i dijabetesa, pa lekari preporučuju da obim struka osobe ne bude veći od polovine visine.

Oba leka imaju koristi i van gubitka težine. Wegovy je jedini GLP-1 lek koji je dokazan da sprečava srčane udare i druge kardiovaskularne događaje kod ljudi sa srčanom bolešću i gojaznošću. Zepbound je prvi lek odobren za lečenje apneje u snu.

Lek sledeće generacije koji Lilly razvija pokazuje još veći potencijal. Retatrutide, koji kombinuje GLP-1, GIP i još jedan hormon iz creva zvan glukagon, doveo je do 23% gubitka težine u nedavnoj studiji u kasnoj fazi. Ti rezultati ga stavljaju na put da postane najsnažniji lek za gojaznost do sada. Pacijenti u studiji, koji su takođe imali osteoartritis kolena, doživeli su više od 62% smanjenja bola u kolenu. Studija je prva od mnogih koje Lilly sprovodi kako bi testirao retatrutide u gojaznosti i drugim povezanim stanjima poput bolesti srca i hronične bolesti bubrega. Kompanija očekuje da će rezultate iz drugih studija podeliti početkom naredne godine.

Šta se dešava sa cenama

Lilly i Novo počeli su da nude niže cene za pacijente bez osiguranja. U novembru, Lilly i Novo saopštili su da će smanjiti cene u SAD u dogovoru sa Trumpovom administracijom, što važi i za Medicare i za pacijente koji plaćaju gotovinom.

Lekovi i dalje koštaju stotine dolara mesečno za one koji plaćaju iz svog džepa, što ih čini nedostupnim za mnoge.

U okviru dogovora sa Trumpovom administracijom, Lilly i Novo su se takođe saglasili da naplaćuju samo 149 dolara mesečno za najniže doze svojih budućih pilula.

Pokriće osiguranja

Mnogi pacijenti ne mogu dobiti ili su izgubili pokriće osiguranja jer osiguravajuće kompanije odbijaju da pokriju skupe lekove, što je navelo potrošače da plaćaju iz svog džepa ili da, do nedavno, traže kompaundovane verzije. Oko 44% velikih poslodavaca pokriva lekove za mršavljenje, ali gotovo svi ograničavaju pokriće na one koji ispunjavaju određene stroge kriterijume, prema Mercerovoj Nacionalnoj anketi o planovima zdravstvenog osiguranja 2024.

Medicare, državni zdravstveni plan za Amerikance starije od 65 godina, istorijski nije pokrivao lekove za mršavljenje. U poslednjih nekoliko godina počeo je da pokriva Zepbound za apneju u snu i Wegovy za bolesti srca nakon što su regulatori odobrili lekove za te indikacije. U zamenu za snižavanje cena od strane Lillyja i Nova, Trumpova administracija proširuje pristup lekovima za neke Medicare pacijente.

U okviru dogovora sa Trumpovom administracijom, oni sa indeksom telesne mase (BMI) između 27 i 29 biće podobni za lekove ako imaju još jedno zdravstveno stanje poput predijabetesa ili kardiovaskularne bolesti. Ljudi sa BMI u niskim 30-ima biće podobni ako imaju nekontrolisani hipertenziju, bolest bubrega ili zatajenje srca; oni sa BMI preko 35 moći će da dobiju lekove samo zbog težine. Očekuje se da će promene stupiti na snagu sredinom naredne godine, a pacijenti će plaćati samo 50 dolara mesečno iz svog džepa.

Očekuje se da će promene u pokriću Medicarea proširiti pristup na oko 10 miliona dodatnih pacijenata, kažu analitičari. Lilly procenjuje da trenutno lekove koristi oko 8,5 miliona ljudi.

Za pacijente sa Medicaidom, koji je upravljan od strane država, nije jasno kakav će uticaj dogovor imati. Nekoliko državnih Medicaid planova pokriva lekove za mršavljenje, ali troškovi pokrića za toliki broj korisnika opteretili su državne budžete. To je navelo neke države, uključujući Severnu Karolinu i Kaliforniju, da ukinu pokriće Wegovyja i Zepbounda za mršavljenje. Niže cene dogovorene sa Trumpovom administracijom, međutim, mogu podstaći države da preispitaju odluku.

Lilly i Novo su se godinama borili da zadovolje potražnju nakon uvođenja lekova. Početkom 2025. nestašice su uglavnom rešene, prema američkoj Agenciji za hranu i lekove (FDA).

Pilule lekova za mršavljenje

Pilule popularnih injekcija verovatno će biti dostupne pacijentima početkom 2026. Novo je dobio odobrenje FDA za svoju pilulu za mršavljenje u decembru, a planira da je počne prodavati u SAD u januaru. Odobrenje je zasnovano na rezultatima studije Oasis 4, koja je pokazala da su ljudi koji su uzimali 25 mg pilulu jednom dnevno izgubili oko 13,6% telesne težine tokom 64 nedelje. Kompanija je saopštila da je u drugoj polovini 2025. podnela zahtev za odobrenje u Evropi i drugim delovima sveta.

Novoova pilula koristi značajnu količinu aktivnog sastojka semaglutida koji takođe pokreće Wegovy i Ozempic, najprodavaniju injekciju za lečenje dijabetesa. Proizvodnja dovoljne količine semaglutida mogla bi biti izazov, uprkos milijardama dolara koje je Novo uložio u povećanje proizvodnje. U ispitivanjima, Novoova pilula pokazala se nešto efikasnijom od sličnog leka u razvoju od Lillyja, što je dovelo do oko 11% gubitka težine. Međutim, verzija Novo-a ima više ograničenja. Pacijenti moraju da je uzmu ujutro sa gutljajem vode natašte i da potom čekaju 30 minuta pre nego što jedu ili piju. Lillyjeva pilula, nazvana orforglipron, nema ta ograničenja.

FDA je dala Lillyjevoj piluli ubrzani postupak pregleda u okviru novog programa vaučera pokrenutog 2025. Izvršni direktor Lillyja Dave Ricks rekao je da očekuje da će pilula biti odobrena najkasnije do marta.

Ostale kompanije, uključujući Pfizer Inc. i Structure Therapeutics Inc., takođe razvijaju svoje pilule za mršavljenje.