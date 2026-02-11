Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok je niži na godišnjem nivou za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je ojačao za 0,1 odsto i iznosi 98,4008 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 15,4 odsto, a od početka godine za 1,5 odsto.