Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,3626 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
InfoBiz
Kursna lista za 11. februar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok je niži na godišnjem nivou za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je ojačao za 0,1 odsto i iznosi 98,4008 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 15,4 odsto, a od početka godine za 1,5 odsto.
Biznis Kurir
