Jedan penzioner pokušao je da preko platforme Temu poruči kišobrane, ali mu je do minimalnog iznosa za besplatnu dostavu nedostajala mala suma. Kako bi dopunio korpu, izabrao je praćke koje su mu bile ponuđene. Ipak, ispostavilo se da su takve praćke u Švajcarskoj zabranjene, pa je slučaj završio pred kantonalnim sudom.

Dovoljan je samo jedan klik da se maska za telefon, mutilica ili ukrasni jastuk po vrlo niskoj ceni nađu u onlajn korpi. Platforme poput Temua, Aliekspresa, Šeina ili Viša nude veliki broj jeftinih proizvoda. Međutim, niske cene često nose skrivene rizike, bilo kroz slabiji kvalitet, bilo kroz neusklađenost sa zakonima zemlje u koju se roba uvozi.

Problem je i to što strane onlajn platforme, kao što je kineski Temu, često ne podležu istim pravilima i kontrolama kao domaći trgovci u zemljama kupaca. To može imati ozbiljne posledice. Upravo se to dogodilo jednom penzioneru iz Švajcarske, koji se zbog narudžbine sa Temua našao pred kantonalnim sudom.

Praćke sa Temua zabranjene u Švajcarskoj

Kako prenosi "Valiser Bote", 71-godišnji penzioner je tokom leta 2024. naručio tri kišobrana. Pošto mu je nedostajao manji iznos do minimalne vrednosti porudžbine za besplatnu dostavu, Temu mu je automatski ponudio dve praćke sa osloncem za ruku, po ceni od tri franka po komadu.

Muškarac je pred sudom izjavio da je praćke smatrao igračkama. Ono što, prema sopstvenim rečima, nije znao, jeste da su takve praćke u Švajcarskoj zabranjene. Naime, prema švajcarskom Zakonu o oružju, praćke sa osloncem za ruku obavezno se klasifikuju kao zabranjeno oružje.

Tužilaštvo vodi postupak

Kako navodi "Valiser Bote", penzioner nije imao kantonalnu dozvolu za kupovinu niti dozvolu za uvoz. Savezna kancelarija za carinu i bezbednost granica (BAZG) zaplenila je pošiljku i predmet prosledila tužilaštvu, koje je potom izdalo kazneni nalog zbog kršenja Zakona o oružju.

Penzioner je uložio prigovor na kazneni nalog, nakon čega je predmet dospeo pred Okružni sud Brig, Istočni Raron i Goms, gde je oslobođen optužbi. Međutim, tužilaštvo je uložilo žalbu, pa se slučaj sada razmatra pred kantonalnim sudom.

Ovaj slučaj nije usamljen. Sve je više primera u kojima kupci u Švajcarskoj naručuju jeftine proizvode putem interneta, a da nisu svesni da su oni zabranjeni.

Vodeni pištolji

Iako ispaljuju vodu, često izgledom podsećaju na pravo vatreno oružje. Kupci u Švajcarskoj ih poručuju preko Temua ili Aliekspresa, što može imati ozbiljne posledice. Ako igračka liči na pravo oružje, podleže Zakonu o oružju. U takvim situacijama kupac može biti optužen za "nezakonit uvoz oružja iz nehata". U Švajcarskoj se godišnje pokrene oko 2.000 takvih postupaka.

"Gender-reveal" dimne bombe

Na društvenim mrežama veoma su popularne plave i roze dimne bombe koje se koriste na zabavama za otkrivanje pola deteta. Ukoliko ne zadovoljavaju propise o pirotehnici, njihova upotreba i uvoz mogu biti zabranjeni.

Falsifikovana brendirana garderoba

Birkin torba ili Guči kačket po ceni od nekoliko franaka najčešće su falsifikati. Tržište lažne robe je u porastu, a kupci mogu dobiti pismo od advokata brenda sa zahtevom za paušalnu odštetu u iznosu od oko 1.000 franaka, kao i zahtev za potpisivanje izjave o odricanju. Kako upozorava "Beobahter", takvi zahtevi često nisu pravno održivi. Krivična odgovornost uglavnom postoji samo ukoliko se roba nabavlja radi dalje prodaje.

Električni uređaji

Jeftini električni aparati ne predstavljaju samo rizik od požara, već mogu biti i zakonom zabranjeni. Uređaji koji ne ispunjavaju važeće propise ne smeju se kupovati niti koristiti. Postoje i proizvodi čiji su uvoz i posed zabranjeni zbog same namene, kao što su radarski detektori ili ometači signala.

Lekovi