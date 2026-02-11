Slušaj vest

Iza njih stoji Patricija Miletić, kojoj danas krofne uspevaju savršeno, iako, kako priznaje, nije oduvek bilo tako.

- Tražila sam recept i na kraju došla do bakinog starog recepta u njenoj svesci, pa sam ga malo prilagodila sebi. Kada su mi prvi put uspele baš onako kako sam želela, tada se rodila ljubav - kaže Patricija.

Foto: Printscreen HRT

Od industrijskih krofni njene se razlikuju pre svega po sastojcima. Jaja dolaze sa lokalnog porodičnog gazdinstva, limuni su iz njene bašte, a svaka kuglica testa precizno se meri pre dizanja.

Vreme, toplota i strpljenje

Topla prostorija ključna je za uspeh - testo se diže oko sat vremena, dok kuglice odmaraju i do dva i po sata. Upravo to strpljenje daje krofnama željenu mekoću.

Foto: Printscreen HRT

- Kada su ovako lepo mekane i pufnaste, u trenutku prženja dobijaju onaj poznati prsten - objašnjava Patricija.

Ništa se ne prepušta slučaju, naročito kada je reč o ulju.

- Temperatura je izuzetno važna i zato se nikada ne usudim bez termometra. Krofne se prže na temperaturi između 160 i 170 stepeni. Prvo dva minuta poklopljene, a zatim sa druge strane dva minuta otklopljene - otkriva.

Čim se izvade iz ulja, dok su još vruće, uvaljaju se u šećer kako bi se on lepo zadržao na površini.

Carstvo krema

Dok se krofne hlade, pred gostima se otvara pravo malo carstvo punjenja - vanila, divlja borovnica, pistaći, kokos, tiramisu, ferero…

Foto: Printscreen HRT

- Svakog dana pokušavam da napravim neku novu, ali na kraju se uvek vratimo krofni sa džemom od kajsije, koja nekako vraća u detinjstvo - priznaje Patricija.

Kaže da se nigde ne pojavljuje bez krofni. Porodica i prijatelji joj ne daju mira, ali se uvek pobrine da poneka ostane i za nju - zasluženo.