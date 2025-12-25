Slušaj vest

Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković zvanično je otvorila i predstavila učionicu učenicima četvrtog razreda Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“ sa Novog Beograda, sa kojom NBS ima dugogodišnju saradnju na polju finansijske edukacije.

Jorgovanka Tabaković otvorila Mali muzej novca
Foto: NBS

Namena ove učionice je da pruži još bolji, dodatni sadržaj u prezentacijama, predavanjima i radionicama finansijske edukacije koje sprovodi NBS. Namenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola, a posebno najmlađima koji se tek upoznaju sa pojmovima novca i finansija.

Foto: NBS

Učionica je opremljena grafičkim materijalom koji daje osnovne podatke o istorijatu dinara (kovanica i novčanica), kao i osnovne informacije o zlatu, kao najstarijem sredstvu plaćanja. Takođe je objašnjena zaštita novca do najsitnijih detalja, kao i istorijske činjenice vezane za poznate ličnosti sa novčanica. Poseban akcenat stavljen je na profesije kojima su se te ličnosti bavile, kako bi poslužile kao inspiracija deci koja će posećivati „Mali muzej“.

Foto: NBS

Pored štampanog materijala, u „Malom muzeju“ mogu se videti i primeri raznih ekstrema kada je novac u pitanju. U postavci se nalaze primeri najstarijeg, najmanjeg i najvećeg novca, novčanica i kovanica sa najviše nula, novac neobičnog oblika i materijala, kao i novac koji je korišćen u poznatim filmovima i kompjuterskim igrama. Neki od izloženih eksponata su originalni, dok su drugi specijalno izrađeni za potrebe „Malog muzeja“.

Foto: NBS

Narodna banka Srbije putem Odseka za izložbe i edukaciju već 21 godinu sprovodi programe finansijske edukacije namenjene najširem građanstvu. Posebnu pažnju, u saradnji sa školama i fakultetima, usmerila je na mlade kroz kontinuiranu edukaciju školske dece i omladine kao potencijalnih korisnika finansijskih usluga.

Programi obuhvataju predstavljanje bogate numizmatičke zbirke u izložbeno-edukativnom prostoru NBS u Kralja Petra 12, putujuće izložbe, kao i edukativne radionice namenjene deci od predškolskog uzrasta do studenata.

