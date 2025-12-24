Slušaj vest

Narodna banka Srbije saopštila je, povodom pritužbi građana da su u privatnim porukama na viberu primetili da im se posle reči kao što su kredit, banka i slično pojavlju reklame jedne banke, da imaju neposredna saznanja o toj oglasnoj poruci.

NBS navodi i da u skladu sa svojim nadležnostima, preduzimaju supervizorske aktivnosti i proveravaju postupanje banke u vezi sa tom konkretnom porukom.

- Ako utvrdimo nepravilnosti u postupanju banke, banci će biti izrečene mere, a NBS o tome može da objavi obaveštenje na svom sajtu - rečeno je u Narodnoj banci.

Iz NBS objašnjavaju da su banke u obavezi da finansijske usluge oglašavaju u skladu sa načelima istinitosti, izbalansiranosti i transparentnosti informacija, kao i primerenosti sadržaja, u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i Odlukom o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga.

Ističu da je, što se tiče konkretnog slučaja, neophodno u odgovarajućem postupku utvrditi sve činjenice i dati pravnu kvalifikaciju.

To, dodaju, nije moguće učiniti samo vizuelnim pregledanjem takvih poruka, već ozbiljnim pristupom, pre svega u smislu utvrđivanja činjenica, davanja pravne ocene, i na kraju mera koje banka treba da preduzme da otkloni posledice eventualnih nepravilnosti i poštovanjem procedura koje zahtevaju određeno vreme.