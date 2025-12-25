Slušaj vest

Kompanija Nvidia je postigla je sporazum o kupovini visokoperformansnih čipova za akceleraciju veštačke inteligencije i na ovaj način će dodatno ojačati svoju poziciju u jeku ekspanzije veštačke inteligencije i stiče pravo da u svoje buduće proizvode uključi novu vrstu čip-tehnologije.

Nvidia, trenutno najajvrednijih kompanija na svetu, platila je licencu za korišćenje Grokove tehnologije, a njen dizajn čipova biće integrisan u buduće Nvidijine proizvode. Kako su saopštile obe firme, deo rukovodstva Groka prelazi u Nvidiju kako bi pomogao u razvoju i implementaciji ove tehnologije. Grok će, međutim, nastaviti da posluje kao nezavisna kompanija, uz imenovanje novog generalnog direktora, navodi se u objavi na sajtu startapa.

Ubrzano širenje veštačke inteligencije

Nvidia već ima dominantnu ulogu u data centrima, koji su ključni za rast potražnje za računarskom snagom potrebnom za AI softver i usluge. Ogromna potražnja za njenim proizvodima učinila je Nvidiju daleko najvrednijom kompanijom u industriji čipova, a rukovodstvo je ranije poručilo da će deo tog kapitala koristiti kako bi dodatno ubrzalo širenje primene veštačke inteligencije u celokupnoj ekonomiji.

Foto: iama_sing/Shutterstock

Grok je pak jedan od startapa, ali i firmi poput Google-a, koji razvijaju sopstvene AI čipove kako bi konkurisali Nvidiji. Ovaj startap, osnovan 2016. godine, u septembru je prikupio 750 miliona dolara, uz procenjenu vrednost od 6,9 milijardi dolara, a sredstva su namenjena širenju kapaciteta data centara. Grok je potvrdio da će njegov biznis iznajmljivanja računarske snage nastaviti da funkcioniše i nakon ovog dogovora.

Izvršni direktor Groka Džonatan Ros, bivši rukovodilac u Google-u i jedan od tvoraca čipa TPU, koji pokreće AI zadatke, zajedno sa još nekoliko visokih rukovodilaca prelazi u Nvidiju kako bi, kako je navedeno, "pomogao u razvoju i skaliranju licencirane tehnologije".

Spekulacije oko cene

Iako su pojedini mediji poput CNBC naveli da je Nvidia platila Groku čak 20 milijardi dolara, to su samo spekulacije zato što finansijski detalji sporazuma nisu objavljeni.

Prema saopštenju Nvidije, Grokovi čipovi sa izuzetno niskim kašnjenjem omogućiće brže reagovanje sistema i doneti nove funkcionalnosti Nvidijinim proizvodima, otvarajući dodatne tržišne mogućnosti. Pod vođstvom izvršnog direktora Džensena Huanga, Nvidia je poslednjih godina značajno proširila ponudu, pa danas, osim čipova, prodaje i mrežnu opremu, softver, usluge, pa čak i kompletne računarske sisteme.

Ne propustite InfoBiz ChatGPT troši više struje nego država EU: Pogledajte tabelu utroška na svim nivoima

Ovaj licencni dogovor podseća na saradnju koju je Meta ranije ostvarila sa kompanijom Scale AI, gde je velika tehnološka firma istovremeno investirala, licencirala tehnologiju i zaposlila rukovodstvo manjeg partnera.

Nvidia u poslednje vreme intenzivno ulaže u kompanije koje čine osnovu AI infrastrukture, nastojeći da zadrži veliku prednost u oblasti tzv. inferencije izvršavanja AI modela nakon njihovog razvoja. Kompanija je već obećala milijarde dolara ulaganja u različite projekte, uključujući i investiciju do 100 milijardi dolara u OpenAI, kao i kupovinu udela u nekadašnjem rivalu, kompaniji Intel.

Uključivanjem novog tipa dizajna u svoje proizvode, Nvidia pokazuje spremnost na fleksibilnost i tehnološke inovacije, sa ciljem da zadrži najveće klijente i privuče nove, u trenutku kada konkurenti poput Google-a, Microsoft-a i Amazona ubrzano razvijaju sopstvena rešenja.