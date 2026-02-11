Slušaj vest

Podneto je, kazala je, 2,5 miliona prijava, što ne uključuje objekte u javnoj svojini.

Ona je za RTS rekla da je prva faza projekta upisa svojine nelegalnih objekata uspešno završena i da će građani koji ispunjavaju uslove, rešenja dobijati redosledom kako su se prijavljivali.

Kako je objasnila, u vlasništvu opština, gradova ili države je još milion ili milion i po objekata, tako da će biti obuhvaćen veći deo postojećih objekata.

Foto: RTS Printscreen

"U nedelju je istekao rok za prijavu, ulazimo u drugu fazu - mogućnosti prigovora 30 dana, a onda sledi donošenje rešenja", rekla je Sofronijević.

Istakla je da će rešenja stizati prvo onima koji su prvi predali zahteve, ako ne postoji ništa sporno. Prema analizama, oko 74 odsto zahteva podneto je za porodične i pomoćne objekte.