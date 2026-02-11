Slušaj vest

Nakon praznične pauze tokom novogodišnjih i božićnih dana, građane Srbije već u februaru očekuje novi period odmora.

Dan državnosti Srbije obeležava se 15. februara, koji ove godine pada u nedelju. Međutim, neradni su i ponedeljak 16. i utorak 17. februar, jer se državni praznik prenosi na naredne radne dane. Zbog toga će mnogi zaposleni imati priliku da spoje vikend i praznike i tako dobiju ukupno četiri slobodna dana, što je idealna prilika za kraći odmor ili putovanje.

Za učenike predah će biti još duži. Zimski raspust traje devet dana – od 14. do 22. februara. Ipak, učenici u Vojvodini u školu se vraćaju ranije, 18. februara, u skladu sa pokrajinskim školskim kalendarom.

Nakon februarskog prazničnog perioda, sledeći neradni dani za većinu zaposlenih dolaze tek u aprilu. Tada se obeležavaju vaskršnji praznici, pa se ne radi od 10. do 13. aprila. Odmah nakon toga dolaze i prvomajski praznici, kada su neradni 1. i 2. maj.

Za zaposlene postoji i manje dobra vest – od maja pa sve do novembra nema državnih praznika koji se obeležavaju kao neradni dani. Sledeći slobodan dan biće tek 11. novembra, kada se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Tokom godine postoje i verski praznici koji su neradni za pripadnike određenih verskih zajednica. Prvi dan Ramazanskog bajrama obeležava se 20. marta, Jom Kipur 20. septembra, dok je 25. decembar neradan za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih zajednica.

Dan pobede 9. maja, Vidovdan 28. juna i 21. oktobar – Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu obeležavaju se radno.