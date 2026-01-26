Slušaj vest

Januar broji svoje poslednje dane. Ovo je mesec gde su mnogi sastavili novogodišnje i božićne praznike pa se nije radlo 12 dana. Kako se januar približava svom kraju mnogi se pitaju koliko neradnih dana imamo u februaru.

Sredinom februara obeležava se Sretenje Dan državnosti Srbije, koji se praznuje 15. i 16. februara. Ove godine, 15. februar pada u nedelju, pa će neradni dani biti ponedeljak 16. i utorak 17. februar. Kada se spoji sa vikendom imaćemo četiri uzastopna neradna dana, što će za mnoge biti prilika za mini - odmor ili vikend putovanje.

Onaj ko bude morao da radi na Sretenje prema zakonu ima pravo na duplu dnevnicu.

Učenici u osnovnim i srednjim školama širom Srbije imaće mini -raspust povodom Sretenja koji traje čak devet dana, od 14. do 22. februara, pa se u klupe vražaju uponedeljak 23. februara. 

Podsećamo, Sretenje poznat kao Dan državnosti Srbije, obeležava se u spomen na početak Prvog srpskog ustanka (1804) i donošenje prvog srpskog modernog Ustava, Sretenjskog ustava 15. febrauara 1835 u Kragujevcu, koji je prvi moderni Ustav Knjaževstva Srbije. Sretenje se kao Dan državnosti Srbije zvanično obeležava od 2002. godine. Praznik je ustanovljen odlukom Skupštine Srbije 10. jula 2001. godine.

