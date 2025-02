Hoteli su spremili višednevne pakete.

Na Zlatiboru su turistički radnici i hotelijeri spremni za predstojeći praznik Dan državnosti Srbije. Za produženi vikend za goste su pripremili popuste, ali i bogat program.

Hoteli su spremili višednevne pakete, pa tako za šest dana cena polupansiona za jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu košta od 199 do 220 evra, a u apartmanu oko 690 evra. Za period od 14. do 17. februara cene polupansiona za dve osobe u sobama sa spa i velnesom su oko 380 evra, a u apartmanima sa istim sadržajem od 500 do 850 evra.

Ima i hotela koji nude smeštaj za minimalno dva noćenja, pa za dve osobe je od 23.500 do 31.000 dinara. Za jedno noćenje sa doručkom u sobi u popularnim zlatiborskim hotelima cena je od oko 11.800 do 30.000 dinara po osobi, dok se najjeftiniji hotelski smeštaj u kreće od 5.500 do 15.800 dinara, mada se može naći od 3.000 dinara. Najam kuće ili apartmana se kreće od 5.000 do 25.000 dinara, dok je smeštaj u seoskim turističkim domaćinstvima od 600 do 6.000 dinara, dok je ishrana u ovim domaćinstvima od 1.500 do 3.600 dinara.

Foto: Zvezdana Gligorijević

U restoranima cene jela variraju, pa tako za ćevape (300 grama) cena je od 1.000 do 1.200 dinara, dok se ostalo roštiljsko meso i razne šnicle (300 grama) kreće od 1.000 do 1.700 dinara. Sarme, pasulj, svadbarski kupus (300 gr) od 590 do 810 dinara. Komplet lepinje su oko 500 dinara, dok tri pržena jaja na oko koštaju od 300 do 450 dinara, a sendviči sa šunkom i jajima od 450 do 700 dinara.

Kafa se kreće 150 do 250 dinara, espreso od 170 do 300 dinara, čajevi od 250 do 350 dinara, koka-kola (0,25) od 245 do 350 dinara, razne rakije (0,03) od 200 do 500 dinara, a pivo (0,33) od 300 do 500 dinara.

- Gosti će imati prilike da uživaju u dva gurmanska događaja. Najveći regionalni festival burgera, koji se već 5 godina organizuje u Beogradu, tokom Sretenjskih praznika, od petka 14. februara do nedelje 16. februara, dovodi po prvi put burgere iz Srbije i regiona na Kraljev Trg na Zlatiboru. Pored sjajnih burgera, kuvanog vina, vrućih koktela i osvežavajućih limunada, tokom tri dana trajanja festivala, održavaće se muzički program na glavnoj bini kao i dodatna zabava za sve uzraste. „Zlatibor burger festival“ pružiće posetiocima jedinstvenu priliku da upoznaju vrhunske burger majstore i uživaju u raznovrsnim ukusima koje će pripremati na štandovima – rekao je Vladimir Živanović, direktor TO „Zlatibor“.

Foto: RINA

Drugi događaj je tradicionalna „Pršutijada“, koja se održava u selu Mačkat.

- Ona će se održati takođe od 14. do 16. februara. Pored tradicionalnih zlatiborskih specijaliteta, za sve posetioce, biće priređen i bogat kulturno - umetnički program – dodao je Živanović.

Za sve posetioce Zlatibora 15. februara od 21 čas na Kraljevom trgu nastupiće Milica Todorović. Muzički programi biće organizovani i u brojnim restoranima, kafićima i klubovima tokom vikenda, a u pojedinim gotelima goste će zabavljati Ivan Bosiljčić, Boris Režak i Marko Milošević.