Kako se navodi u saopštenju JP "Pošta", povodom državnog praznika tokom neradnih dana od 15. do 17. februara, radiće dežurne pošte u Beogradu, svim većim gradovima i turističkim centrima, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Beogradska Glavna pošta u Takovskoj 2, pošte na graničnim prelazima Batrovci, Šid, Sremska Rača, Čukarka i Horgoš, i na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak radiće neprekidno. Pošta na graničnom prelazu Gradina dežuraće od 7 do 18.30 časova. Svih dana praznika radiće i pošte u tržnim centrima u Beogradu i Pančevu, u objektima "Roda" u Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu i Šapcu, pošte u objektima "Univereksport" u Somboru, Novom Sadu i okolini. U subotu 15. februara i ponedeljak 17. februara, dežuraće i pošte u objektima "Univereksport" u Beogradu, Zrenjaninu i Apatinu i druge dežurne pošte. U ponedeljak, 17. februara, pošta na Aerodromu Nikola Tesla dežuraće od 8 do 14 časova. Otvorene će biti i pošte na Kopaoniku i Zlatiboru i druge pošte u gradovima širom zemlje.