Slušaj vest

Neradni dani u Srbiji predstavljaju važnu temu za sve zaposlene, jer su to dani kada radnici imaju pravo na odmor, ali i na dodatne zarade ukoliko odluče da rade.

Međutim, kada se zaposleni odluče da rade na tim danima, imaju pravo na dodatnu zaradu, koja je regulisana Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima.

Državni praznik Dan primirja ove godine pada na radni dan, pa bi svi oni koji ga provedu radno trebalo da dobiju duple dnevnice, koje se isplaćuju kada zaposleni rade na dane koji se obeležavaju neradno, odnosno na državne praznike.

Dan primirja u Prvom Svetskom ratu je državni praznik i zbog toga se praznuje neradno, a mnogi su iskoristili ove dane da naprave pravi mini odmor. Ove godine je 11. novembar pada u utorak.

Zakon o neradnim danima u Srbiji

Neradni dani u Srbiji obuhvataju značajne praznike, kao što su Nova godina, Božić, Vaskrs, Prvi maj, Dan državnosti i drugi dani koji imaju kulturni, verski ili istorijski značaj. Iako su ti dani namenjeni za odmor i obeležavanje, poslodavci imaju mogućnost da zaposlene pozovu na rad, ali moraju im platiti dodatnu naknadu za rad na tim danima.

Zarada u toku neradnih dana

Prema Zakonu o radu, zaposleni koji rade na neradnim danima imaju pravo na dodatnu zaradu u visini od 110% od njihove osnovne dnevne zarade. To znači da ukoliko zaposleni odluče da rade na danima kao što su 1. januar (Nova godina), 2. januar, 7. januar (Božić), ili 1. maj (Prvi maj), njihov rad se dodatno plaća. Pored ovih dana, postoji i preporuka Vlade Srbije da poslodavci, ukoliko žele, isplate dodatnih 110% za rad na Badnji dan, 6. januar, ali to je u potpunosti na volji poslodavca.

Na primer, ukoliko je osnovna dnevna zarada zaposlenog 10.000 dinara, za rad na neradnom danu on bi ostvario dodatnih 11.000 dinara (110% od osnovne dnevne zarade). To znači da bi ukupno zaradio 21.000 dinara za jedan radni dan na praznik. Ovaj princip važi za sve zvanične neradne dane, a zaposleni koji se odluče da ne rade na te dane imaju pravo da koriste slobodan dan, bez gubitka plata.