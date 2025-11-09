Slušaj vest

Još jedan neradni dan uskoro stiže, i to već 11. novembra, kada Srbija obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Ovaj državni praznik posvećen je sećanju na dan iz 1918. godine kada je potpisano primirje, simbolizujući obnovu i snagu naroda koji se uzdigao nakon velikih stradanja.

Dan primirja je neradan u celoj zemlji. Tog dana se tradicionalno održavaju državne i vojne ceremonije, polaganje venaca i programi posvećeni herojstvu i žrtvama srpskog naroda u Velikom ratu.

Ovaj praznik ujedno je i poslednji neradni dan u 2025. godini, dok do kraja godine ostaje još samo 25. decembar - katolički Božić, koji je neradan za vernike koji ga proslavljaju po gregorijanskom kalendaru.

Prema zakonu, tokom državnih i verskih praznika ne rade državni organi, preduzeća i ustanove, osim na Dan pobede, koji se obeležava radno. Ipak, određene službe i delatnosti moraju raditi i tokom praznika, ako bi prekid mogao izazvati štetu po građane ili državu. Takođe, pojedina preduzeća čija tehnologija zahteva neprekidan rad mogu raditi i na neradne dane.