Ekstremni vremenski uslovi ugrožavaju budućnost zasada kakaa širom sveta, što predstavlja ozbiljnu pretnju za budućnost industrije čokolade. Naučnici zato istražuju druge kulture otpornije na klimatske promene, od kojih bi mogla da se pravi nova poslastica.Većina kakaa (oko 60 odsto) potiče iz zapadne Afrike, iz vlažnih zemalja poput Obale Slonovače i Gane, gde se tople temperature i obilne padavine smenjuju s kratkim sušnim periodima.

Međutim, tokom poslednje dve godine proizvodnja kakaa pala je i do 40 odsto. Zbog toga su cene čokolade skočile na nivoe kakvi nisu viđeni još od sedamdesetih godina prošlog veka, a stručnjaci upozoravaju da bi svet bez kakaa mogao da postane realnost već do 2050. godine.

Kako klimatske promene ugrožavaju industriju čokolade

Postoji više faktora koji ukazuju na mogući nestanak čokolade. Raniji izveštaji kao uzroke navodili su ilegalno rudarenje zlata, starenje stabala kakaa, pa čak i krijumčarenje – ali istraživanja pokazuju da je glavni krivac sve izraženiji kontrast između ekstremnih padavina.

Foto: Shutterstock

"Salata" institut za klimu i održivost pri Harvard univerzitetu navodi da osetljivost kakaa na vremenske prilike nije novost, ali da klimatske promene "pojačavaju intenzitet obilnih padavina" kako temperature rastu.

Za svaki porast temperature vazduha od jedan stepen Celzijusa, atmosfera može da zadrži oko sedam odsto više vlage, što dovodi do jačih i intenzivnijih kiša.

- Osnovna fizika je jednostavna: toplija atmosfera zadržava više vlage, što pojačava ekstremne padavine. To dovodi do zadržavanja vode u zemljištu, erozije tla i stvaranja uslova pogodnih za razvoj gljivičnih bolesti - objašnjavaju istraživači.

Podstaknuti ovim klimatski izazvanim kolapsom, naučnici sa Nacionalnog univerziteta u Singapuru krenuli su u potragu za rešenjem.

Mogu li naučnici da spasu industriju čokolade?

Istraživači su fokus usmerili na rogač – klimatski otpornu biljku koja se gaji u Sredozemlju i koja polako privlači pažnju kao alternativa kakau.

Za razliku od kakaa, rogač uspeva u toplim i sušnim uslovima i zahteva veoma malo vode. Nakon prženja, oslobađa jedinstvenu aromu koja podseća na kakao, ali njegov ukus ipak ne odgovara u potpunosti.

Da bi prevazišli taj problem, tim je razvio dve tehnike za promenu ukusa biljke, koristeći enzime kako bi se pojačale gorčina i slatkoća.

Enzimski tretman predstavlja jednostavnu i čistu metodu koja zahteva minimalnu obradu, za razliku od drugih postupaka koji uključuju agresivne hemikalije, poput hlorovodonične kiseline, radi poboljšanja ukusa.

Poboljšanjem aromatskog profila rogača, istraživači veruju da bi mogli da podstaknu proizvođače slatkiša da koriste rogač u proizvodima koji inače zahtevaju kakao, poput čokoladnih tabli, kakao-prahova, slatkih napitaka i drugih proizvoda na bazi kakaa.

Foto: Profimedia

Ako bi se primenile u velikom obimu, ove metode mogle bi "značajno da smanje" zavisnost industrije čokolade od kakaa, čineći lance snabdevanja otpornijim na klimatske promene i izbijanje bolesti useva.

- Naše istraživanje nije samo pokušaj da se reprodukuje ukus kakaa već i da sastojci koje koristimo za izradu čokoladnih alternativa postanu raznovrsniji - kaže Manfred Ku, glavni autor naučnog rada i dodaje: