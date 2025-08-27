Slušaj vest

Murat Ülker, najbogatiji čovek u Turskoj, prema Forbsu 2025. godine raspolaže bogatstvom od 5,5 milijardi dolara. On je predsednik Yıldız Holdinga, najveće prehrambene kompanije u regionu Srednje i Istočne Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, koja je izgradila globalno carstvo zasnovano na brendovima koje poznaje gotovo svako domaćinstvo.

Kompanija je vlasnik čuvenog turskog Ülkera, ali i prestižne belgijske čokolaterije Godiva, kao i britanskog proizvođača keksa McVitie’s. Sa godišnjim prihodima od oko 13,5 milijardi dolara i više od 80.000 zaposlenih, Yıldız Holding zauzima mesto drugog najvećeg svetskog proizvođača keksa i sedmog po prihodima u segmentu čokolade.

Foto: Printscreen/Youtube

Ülker je svoju ekspanziju učvrstio strateškim akvizicijama – kupovinom Godive 2008. i United Biscuitsa 2014. godine. Samo dve godine kasnije, 2016, sve ove divizije objedinjene su u novu globalnu kompaniju pladis, sa sedištem u Londonu, koja je danas jedan od vodećih igrača na svetskom tržištu slatkiša i grickalica.

Kada se saberu svi podaci, jasno je da je Murat Ülker ne samo najbogatiji Turčin, već i biznismen koji je Tursku upisao na mapu najvećih prehrambenih sila sveta. Njegovo bogatstvo meri se milijardama, a njegovi proizvodi – milionima osmeha širom planete.