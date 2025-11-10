Slušaj vest

Ukoliko radite 11. novembra, vaša dnevnica mora biti uvećana, bez obzira na to da li ćete kasnije dobiti slobodan dan. Evo kako se tačno obračunava zarada za rad tokom praznika.

Za mnoge zaposlene u Srbiji, današnji dan je poslednji radni pred mini odmor koji sledi. Pošto se utorak, 11. novembar, u Srbiji obeležava kao Dan primirja u Prvom svetskom ratu, državni praznik koji se zakonom slavi kao neradni dan, mnogi će ga spojiti sa ponedeljkom i tako dobiti četiri slobodna dana.

Prema Zakonu o radu, svaki zaposleni ima pravo da ne radi tokom državnih i verskih praznika koji su zakonom proglašeni neradnim danima. Tokom tog perioda radnici imaju pravo na punu naknadu zarade, bez umanjenja. S druge strane, oni koji ipak rade na dan praznika, imaju pravo na uvećanu zaradu.

Propisima je određeno da zaposleni koji radi tokom praznika mora da dobije najmanje 110 odsto uvećanja na osnovnu zaradu. To znači da, pored pune dnevnice, radnik dobija i dodatnih 110 procenata od svoje osnovne satnice.

Foto: Shutterstock

Problem je što ne postoji jasno propisana kazna za poslodavce koji ne isplate uvećanu zaradu, pa se u praksi često dešava da radnici ne dobiju ono što im zakonom pripada. Ako se radno vreme ne može drugačije organizovati, poslodavac može ponuditi zamenski slobodan dan. Ipak, važno je znati da taj slobodan dan nije zakonska obaveza, već stvar dogovora između poslodavca i zaposlenog.

Čak i ako radnik dobije slobodan dan, poslodavac je i dalje dužan da mu isplati uvećanu dnevnicu za rad tokom praznika.

Ko ima pravo na duplu dnevnicu?

Pravo na ovo uvećanje imaju samo radnici zaposleni po ugovoru o radu, bilo na određeno ili neodređeno vreme. Oni koji rade po ugovoru o delu, privremenim i povremenim poslovima ili autorskim ugovorima, nemaju zakonsko pravo na dodatnu naknadu, njihova primanja zavise isključivo od dogovora sa poslodavcem.

Uvećanje od 110 odsto računa se samo na osnovnu zaradu, bez dodataka kao što su topli obrok, regres, bonusi ili minuli rad, navodi Kamatica.

Na primer, ako je osnovna dnevnica radnika 5.000 dinara, za rad na praznik dobiće još 5.500 dinara, što ukupno iznosi 10.500 dinara za taj dan.