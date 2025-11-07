Slušaj vest

Poslednjih godina sve više ljudi sa Balkana – i Hrvata i Srba – odlučuje da spakuje kofere i potraži bolji život u inostranstvu. Glavni razlozi su isti: veće plate, sigurniji poslovi i bolji uslovi života. Najčešće destinacije i dalje su Nemačka, Austrija i Irska, ali u poslednje vreme sve veće interesovanje izazivaju i zemlje poput Danske, Holandije, Švedske, Norveške, pa čak i Finske.

Na društvenim mrežama, posebno na Redditu, sve češće se otvaraju teme o tome gde je najbolje otići. Nedavno je jedan Hrvat pokrenuo raspravu pitanjem – da li je Danska najisplativija država za preseljenje? Komentari su se brzo nizali, a raspravi su se pridružili i Srbi koji već godinama rade u Skandinaviji.

Jedan korisnik je upozorio:

– Danska ima ogroman problem sa stanovima, možda i veći nego Holandija. Tamo je skoro nemoguće iznajmiti stan bez gomile papira i preporuka. Cene su previsoke, a ponuda mala.

Drugi mu je odgovorio da Danska ipak nije najgora:

– Živeo sam i u Danskoj i u Holandiji, i rekao bih da Danska nudi više sigurnosti i reda.

U diskusiju se uključio i jedan Srbin koji već nekoliko godina živi u Finskoj:

– Finska je po meni najbolja. Ima pristupačne stanove, odlične plate, sve funkcioniše kako treba. Ljudi poštuju zakone, država te štiti, a institucije zaista rade svoj posao. Jedini minus – zima zna da bude surova.

Drugi učesnik je dodao da je „prošlo vreme kada smo se selili samo da bismo slali pare kući“.

– Danas se isplati preseliti samo ako planiraš da napraviš novi početak, da stvoriš sebi bolji život, a ne da živiš odricanjem.

U raspravi se pojavio i zanimljiv predlog – Luksemburg.

Jedan korisnik je istakao:

– Po standardu je ispred Danske. Ima duplo veći BDP, visoke plate i odlično uređenu administraciju. Ako neko planira da otvori firmu, Švajcarska i Luksemburg su daleko bolji izbor od Danske.

Luksemburg se zaista sve češće spominje kao nova „obećana zemlja“.

Prosečna plata tamo iznosi oko 6.700 evra, a stariji od 55 godina imaju pravo na čak 36 dana plaćenog odmora. Iako ima svega 600.000 stanovnika, životni standard i društvena sigurnost na izuzetno su visokom nivou.

Sve više Srba razmišlja upravo o ovim zemljama, posebno jer mnogi već imaju rodbinu u Nemačkoj ili Austriji, ali bi želeli stabilniji i mirniji život. Na severu Evrope, kažu, poslodavci poštuju radnika, zakoni važe za sve, a država obezbeđuje ravnotežu između posla i privatnog života – nešto o čemu mnogi u Srbiji i dalje mogu samo da sanjaju.