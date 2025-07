"Isto sam radio u nekoliko EU država i što se tiče nekretnina odnosno kupovine nekretnine tu jesi u pravu. Cene za kupovinu se proporcionalno kreću s primanjima prosečnog čoveka. Ista priča kao kod nas ako želiš imati svoju, bračni par 30+ godina otplate kredita.... Najam najjadnije prčvarnice je 1.000 evra tako da ako neko misli da mu je na zapadu 2000-2500 plata s kojom će da vodi high life život se grdno vara. Ali kad gledaš kako u Zagrebu cena takve prčvarnice ide na 500 evra, a neko zarađuje 900 evra i da više od pola plate za to očito je kako mu se isplati da zbriše u inostranstvo. Ljudi koji odu u EU neće poput naših dedova kao pre zaraditi za kuću u Hrvatskoj i novog BMW-a iz salona ali ipak neće preživljavati iz meseca u mesec. To je razlika", napisao je jedan korisnik.

"S 2.500-3.000 evra platom u inostranstvu ako plaćaš najam soma (1.000) evra sigurno nećeš preživljavati iz meseca u mesec. Nećeš ni živeti neki high life ali ćeš imati dovoljno za poštenu ishranu, povremeni izlazak, tu i tamo putovanja, te neke ostale stvari koje su još uvek luksuz kod nas", napisao je drugi, pa je dobio i nekoliko odgovora: "Gde to još ima 1.000 evra/mesec volio bih da znam? Evo ja plaćam 1.500 u predgrađu Minhena. A u gradu ide od 1800 pa naviše."

"Erlangen kod Nirnberga, dvosobni stan 60 m2, 700 evra s grejanjem. Za slične stanove cene su do 1.100 evra maksimalno. Nije Nemačka samo Minchen i Frankfurt", bio je jedan od odgovora, kao i: "To isto imaš u Hrvatskoj s 1500 evra plate. U Nemačku se išlo da se zarade novci, a ne da se životari od meseca do meseca".