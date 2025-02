Španija je poznata po svojoj bogatoj kulturi, vrhunskoj gastronomiji, predivnom vremenu i visokom kvalitetu života. Međutim, nakon što se jedna Anita sa Floride preselila u Španiju pre godinu dana, otkrila je da je ubrzo shvatila da život u ovoj zemlji kao imigrant ili iseljenik ima mnogo veće izazove nego što to doživljavaju turisti.

Za početak otkrila je da mnogi ljudi misle da Španija ima odlično vreme tokom cele godine. Međutim, kao neko ko je okusio sva godišnja doba u ovoj zemlji, tvrdi da to apsolutno nije tako.

"Mnogi ljudi biraju Španiju kao mesto za život zbog lepog, sunčanog vremena — i ja sama nisam bila izuzetak. Kao devojka sa Floride, obožavam sunčano vreme. Međutim, tamo postoji dosta uragana, zbog čega sam izabrala Sevilju sa njenom suvom mediteranskom klimom. Ali nažalost, Sevilja, nije nužno reprezentativna kada je u pitanju vreme. Na primer, prošle jeseni, jugoistočne obale zemlje su doživele teške kiše i poplave. Shvatila sam da može biti kišno i oblačno u jednom delu Španije, dok je u drugom toplo i sunčano. Jedini plus je taj što je putovanje unutar zemlje relativno lako, pa možete letom, vozom ili autobusom brzo stići do mesta gde je toplije" ispričala je ona.

"Iako je španski najčešće govoreni jezik u Španiji, zemlja je multikulturna i ima regije sa sopstvenim jezicima. Zavisno od toga gde se nalazite, na severu, na primer, možete očekivati da ćete čuti ljude koji govore katalonski, galski ili baskijski. Gde ja živim, u Andaluziji, govori se tradicionalni španski, ali sa juga. Andaluzijci obično skraćuju krajeve reči i koriste lokalni žargon koji nijedan kurs španskog jezika ne bi mogao da vas pripremi za to", govori ona.

"Međutim, nakon što sam neko vreme živela ovde, primetila sam da i dalje postoje društveni pritisci vezani za kulturu trčanja za uspehom, naročito u većim gradovima ili u stresnim zanimanjima. Mnogi lokalci s kojima sam razgovarala rade dugačke sate da bi sastavili kraj s krajem .I pak, ono što sam primetila je da Španci rade naporno, ali se još više opuštaju. U večernjim satima možete pronaći lokalce kako piju vino na terasi, dele tapas i druže se sa porodicom i prijateljima do duboko u noć".

"Mislila sam da će me španska kuhinja izlečiti"

Kao neko ko ima problem sa stomakom, nadala se da ce joj mediteranska kuhinja resiti mnoge stvari kada je zdravlje u pitanju. Ali kako kaže to se nije bas desilo.

"Dolazeći iz Amerike, gde je hrana svud užasna, nadala sam se da će se moje zdravlje poboljšati dok živim u Španiji. Međutim, to nije nužno bio slučaj. Između prženih jela, krompira, sira i piva, mnogi delovi španske kuhinje zapravo nisu najzdraviji. Tapas kultura je ogromna u Španiji, i iako je to odličan način da istražujete kuhinju, to nije uvek najzdravija opcija", razočarano je priznala ona.