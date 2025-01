A kad je došao ovde kod nas, neće nazad! Ostao fasciniran, priseća se Dragana dogodovština iz života

Dragani su sada 53, a tada je bila mlada, 28 godina, kad je rešila da ode u Nemačku u potrazi za boljim životom. Skupila je pare za kartu, tačno u pfening, i došla na autobusku u Osijeku. Kad je htela da uđe u autobus, ostala je u šoku, vozač veli - fali još 20 nemačkih maraka za prtljag i takse!

Kud će, šta će, molila je po pijaci da joj neko pozajmi tih 20 maraka kako bi mogla u autobus jer ako joj ode ne može više ni da se vrati kući jer je poslednje pare dala za kartu. I tako joj se smilovala jedna žena s pijace koja joj je dala tih 20 nemačkih maraka da krene u nepoznato. A Dragana joj je, kad se snašla, te pare kasnije vratila preko tetke.

Kad je stigla u Nemačku, lutala je tamo-vamo s teškim i raspadnutim koferom, onim starinskim kad još nije bilo onih na točkove, jer nije odmah mogla da nađe gazda Zdravka kod koga je pošla da radi kao kuvarica. Nemački nije znala, ni reč.

Draganin život je za film

Draganin život je za film

Inače, Dragana je u Nemačku pošla iz Srbije, a kad je veli čula jezik, pomislila je da će pre naučiti japanski ili kineski ali nemački nikad! Međutim, naučila ga je! Došla je na ideju da treba da se više druži s Nemcima kako bi što pre naučila jezik. Učlanila se u rukometni klub i sa 28 godina postala aktivni igrač, a nemački je naučila uz decu koja su tamo trenirala.

Ispričala je i kako je radila u kuhinji te kako je još tad učila da sortira smeće! A bila je prva od onih koji misle da je Nemačka samo njih čekala i "Bože, dragi, ko još sortira smeće". Ono čemu ju je Nemačka, kaže, naučila jeste disciplina, jer "mi disciplinu nemamo".

Pošto je pre više od 20 godina želela da ostane u Nemačkoj, sa sinom gazde restorana u kom je radila, skovala je plan, a on joj ovako rekao: Ako misliš da ostaneš, moramo da ti nađemo Švabu da se udaš".

- Sve je to u početku bila šala i sve je krenulo iz šale, kaže i dodaje da je morala da ostane da radi jer su joj kod kuće mama i tata radili u istoj firmi i kad je to propalo ostali su oboje bez posla a kod kuće je imala i svoja dva školarca. Bila je razvedena i dok se ne snađe u Nemačkoj decu su joj čuvali roditelji.

- I kaže mi gazdin sin: Sele, imam ja jednog Nemca, stalnog gosta, zove se Rolf, i mi ćemo to tako, tako i tako... A ja uporno gledam u drugog čoveka, a on misli na drugog jer su se i jedan i drugi zvali Rolf?! I kaže mi on, super je Rolf, malo je stariji ali nije oženjen, možda ima i sina... Njega ćemo mi... A kad je doveo čoveka za šank, da nazdravimo, to nije taj čovek!

Foto: Youtube Printscreen/Auslenderi

- Pa to nije taj čovek! Pa nije, kaže on, onaj drugi je oženjen i ima šestoro dece...

Onda se upoznala sa svojim Nemcem i u početku su se sporazumevali na engleskom...

- I tako mu je on složio neku tužnu priču, od Kraljevića Marka, i rekao mu: Dragana nam sada ide, a on pita kako kad ima hrvatske papire, a on njemu pa ne mogu joj deca ovde u školu, a ona neće bez dece i tako... I on dobra duša odluči da me oženi... I tako smo se dva meseca upoznavali, razgovarali i onda me pitao da se venčamo... I bilo mi je čudno jer dole kod nas čim si s nekim odmah pokušava s tobom u krevet, a on se uopšte ne interesuje za mene i ja ga pitam jel meni fali nešto, jel sam ružna, a on kaže: Da spavam s tobom pa da me iskoristiš...

Kaže i da se tada prvi put osetila kao živo biće, a ne kao komad mesa jer je naš mentalitet da žena ćuti, trpi, guta... Dodaje i da dan-danas nosi prezime tog svog Nemca.

Venčali su se posle godinu dana poznanstva. Došla je u septembru 1999, otpratila je svoje dete, svoju Jovanu, u prvi razred, u školu, i sela u autobus. Kaže da je vrlo familijarna i da je čitav smisao svega toga bio da pomogne ne samo roditeljima i svojoj deci nego i čitavoj familiji koja je veoma velika.

Foto: Youtube Printscreen/Auslenderi

Kakav su Nemci uopšte narod?

Kaže da se s početka pitala kakav su oni uopšte narod.

- Mislila sam, Bože, pa oni uopšte ne vole sami sebe, ne vole svoje majke, nisam videla da baba sme da poljubi svoje unuče, a ja sad kao baka dok ne izgnjavim svoje unuče..., kaže Dragana iz Srbije i objašnjava da samo ona i mama imaju hrvatske papire, ostatak familije ne.

Dodaje i da njena braća kao ni sin nisu želeli da dođu u Nemačku jer je to za njih hladna zemlja, hladni ljudi...

- Mi smo naučili na nešto drugačije, mi imamo mačke, pse, ljudi, babe sede na ulici, dobar dan, doviđenja, kako ste, kod njih ovde toga nema...

"A prvi put kad sam odvela supruga dole kod nas, a išao je više nego ja..."

- A prvi put kad sam odvela supruga Nemca dole, a išao je više nego ja, neće nazad! To mu se sviđalo i bilo mu je fascinantno da ljudi nemaju da jedu, a pozajme da ugoste, pa bake stare onako drhtavim ručicama donesu mu kafu... to je njemu bilo...ih... Jer oni to nemaju, tu toplinu kad neko dođe, i nema veze što oni njega ne znaju ali on je moj muž...

S njim je, veli, bila 10 godina a malo je njegove familije znala sem majke, tetke i brata, a ona dole kad ode ima puno familije i samo se ide u krug - Bosna, Srbija, Hrvatska i tako...

Slike iz Nemačke

- Tata mi je iz Bosne, a mama iz Hrvatske i doselili smo se u Srbiju kad sam pošla u školu jer je tata tamo našao posao, tako da imamo familije na sve strane. Inače, Nemci jako poštuju žene i - i te kako poštuju naše žene. Ja sam već sa 10 godina morala da znam da heklam, da štrikam, učila me baka, to je bilo nešto što žensko mora da zna. A ja sam tada imala već dvoje dece, 28 godina, kuvala... i uvek mi je pošto smo se već razišli govorio da se nikad više neće ženiti jer ne može da nađe tako kompletnu osobu koja ume sve a istovremeno je i žena i drug kao što su naše žene...

Dragana kaže da su se rastali jer se jedno vreme bio odao piću i da je zato otišla, upravo da bi se on trgnuo, ali to se nažalost nije dogodilo i od tog je pića na kraju i umro jer ga je alkohol potpuno pojeo.

Njegovo prezime nije promenila ni posle njegove smrti a tek je u tom braku videla kolika je razlika između naših muškaraca i Nemaca. Kaže da joj se muž Nemac svakog dana zahvaljivao za ručak, za to što je tu, što je prostrela veš i da joj je to bilo jako čudno, te da joj je dugo trebalo da se na to navikne.

Dragana je najzad našla treću sreću. Danas je u srećnoj vezi, već 6 godina živi sa svojim parterom, ali se nikad više nije udavala.

U Nemačkoj je trenirala i rukomet, s mužem Nemcem vozila motor, čoper, bila u moto-klubu a radila je i kao kamiondžija i vozila nekoliko godina kamion a plata joj je još onda, u godinama po uvođenju evra, bila 3.000 evra neto.