Nisu svi svesni koliko su neki primerci vredni. Kolekcionarska cena određenih komada može dostići čak 3.000 evra. Ovaj novčić od 2 evra je takođe pravo blago.

Kolekcionari se nadaju nalazu neposredno pre kraja godine. Ova posebna retkost može dostići iznose u četvorocifrenom rasponu. Evo šta kolekcionari treba da imaju na umu: Ponekad prava retkost leži uspavana u vašem novčaniku.

Oni koji su to doživeli sa setom se sećaju tog trenutka: Odjednom se ovaj redak novčić pojavio u vašem novčaniku, okrećući sve naglavačke.

Laici bi čak mogli da propuste vrednu grešku u kovanju, ali poznavaoci znaju vrednost takvog blaga. Možda postoji slabost u kovanju ili neusklađenost, prema nemačkim medijima.

Takođe bi mogla biti pogrešna godina na novčiću ili neispravan blank. Šlag na torti bi bilo ograničeno izdanje, jer greške i ograničeno kovanje osiguravaju željeni porast vrednosti.

Međutim, takvi primerci su veoma retki. Tim pre se radujete ako naiđete, na primer, na sledeći novčić: Verovatno najvredniji novčić od 2 evra na tržištu.

Kovanica iz 2007.

Visoko na listi želja mnogih kolekcionara je novčić od 2 evra iz 2007. godine. Iskovan je u malim količinama: postoji samo 20.001 novčić. Štaviše, ovaj vredni novčić potiče iz mikrodržave Monako.

Pošto su kovanja u ovim „mini-državama“ generalno manja, oni su veoma traženi. U ovom slučaju, to je novčić „Grejs Keli“. Bivša princeza Grejs Keli je mnogima poznata kao holivudska glumica, prema nemačkim medijima.

Šta je na kovanici

Poginula je u tragičnoj nesreći 1982. godine u samo 52. godini. Danas se ovo retko blago sa Kelinim likom smatra najvrednijim novčićem od 2 evra.

Na poleđini je profil američke glumice, reč „Monako“ i godina „2007“. Stručnjaci objašnjavaju da vrednost često dostiže i do 3.000 evra. Samo uz puno sreće ljubitelji novčića mogu postati ponosni vlasnici jednog.