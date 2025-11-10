Slušaj vest

Na novčiću piše samo "Pula", bez italijanske varijante "Pola", što je izazvalo negodovanje u Istri. Dok Hrvatska narodna banka kaže da je sve urađeno u skladu sa zakonom, gradske vlasti u Puli tvrde da je ime pogrešno napisano.

Grad Pula podseća da je puni zakonski naziv grada "Grad Pula – Pola" i da se ovo pravilo primenjuje na sve zvanične i javne kontekste, uključujući državne simbole i zvanične publikacije.

- Ovo je zakon koji se primenjuje na područja županija, gradova i opština u Republici Hrvatskoj, kao i Zakon o upotrebi jezika i pisama nacionalnih manjina. Pored toga, Statut Grada Pule – Pole i Statut Istarske županije jasno predviđaju dvojezičnost u nazivu - rekao je Vito Pauletić, zamenik gradonačelnika Pule.

S druge strane, HNB kaže da prilikom izdavanja kovanica postupaju po nacionalnim, a ne lokalnim propisima.

- Hrvatska narodna banka ne posluje lokalno ili regionalno, već na teritoriji cele Republike Hrvatske, koristeći javna ovlašćenja za izdavanje kovanica. Sve kovanice, uključujući i ove komemorativne kovanice, zakonsko su sredstvo plaćanja u Hrvatskoj i širom evrozone - objasnio je Tihomir Mavriček, izvršni direktor Sektora za valute HNB-a.

Predstavnik italijanske nacionalne manjine, Furio Radin, koji je u Saboru već tri decenije, smatra da je HNB trebalo da zatraži dodatna mišljenja pre donošenja odluke.

- Pošto postoje dva zakona, u ovom slučaju HNB se pozivala samo na opšti, a ne na amandman koji sam predložio 2006. godine, a koji tačno piše imena hrvatskih gradova. A naziv grada Pule je – Pula, Pola - rekao je Radin.