Da li biste napustili posao od devet do pet i započeli novi život u nekoj drugoj zemlji, a uz to, dobro plaćen?

Ispostavilo se da ovo nije nerealna ideja, a takve ponude postaju sve popularnija strategija za revitalizaciju malih mesta širom sveta. Ako razmišljate o selidbi u inostranstvo, trenutno postoji nekoliko zemalja koje nude čak i do 80.000 evra za one koji se odluče da se presele, a među najboljim ponudama su neke u Evropi.

Italija - 25.800 funti (skoro 30.000 evra)

Italija, zemlja koju svake godine poseti 57 miliona turista, nudi porodicama novac da se presele u idilične regione. Ova inicijativa je deo plana italijanske vlade da ponovo naseli područja u kojima opada broj stanovnika jer mladi odlaze u veće gradove ili inostranstvo. Ponuđena su uglavnom mala, zapuštena sela.

Jedna od opcija je jugozapadna Kalabrija, gde porodice mogu dobiti više od 25.000 evra da se presele u jedno od devet sela i nazovu ovu zajednicu svojim novim domom. Takođe, u Presicce-Acquarica, na „peti prst“ italijanske čizme, nudi se do 30.000 evra za stalnu preseljenje. Kandidati ne smeju biti stariji od 40 godina i moraju se preseliti u roku od 90 dana od prihvatanja prijave.

Postoji i dodatni uslov - svako ko se preseli mora ili da pokrene novi posao od koristi lokalnoj zajednici, ili da popuni poziciju koju lokalno stanovništvo teško obavlja.

Švajcarska - 18.342 funti (21.135 evra)

U selu Albinen, na jugozapadu Švajcarske sa pogledom na Alpe, vlada plaća porodicama da se presele kako bi se izborila sa smanjenjem broja stanovnika. Međutim, neki su naišli na neprijatna iznenađenja jer nisu detaljno proučili uslove.

Nudi se do 18.342 funti (21.135 evra), ali postoji nekoliko „začkoljica“: kandidati moraju imati mogućnost da ulože do 200.000 švajcarskih franaka (oko 180.000 funti) za kuću, biti mlađi od 45 godina i obavezati se da će živeti u Albinenu 10 godina, na kraju dobijajući švajcarsko državljanstvo.

Irska - 72.240 funti (83.240 evra)

Program „Naša živa ostrva“ obezbeđuje do 72.240 funti onima koji renoviraju prazne ili zapuštene nekretnine na određenim priobalnim ostrvima. Cilj je povećanje broja stanovnika i revitalizacija udaljenih zajednica zapadne obale Irske.

Irska

Uključena su 23 naseljena ostrva, sa ukupno 2.734 stanovnika od 2016. godine. Najpoznatija su Aranska ostrva: Inišman, Inišer i Inišmor, gde su snimani delovi filma „The Banshees of Inisherin“.

Svako može da se prijavi, čak i bez irskog državljanstva. Nekretnina mora biti prazna ili zapuštena, izgrađena pre 2007. godine i minimalno nenaseljena određeni period. Takođe, kuće moraju biti na ostrvima koja nisu povezana sa kopnom mostom ili nasipom, često odsečena plimom.

Grčka - 500 evra mesečno tri godine

Na ostrvu Antikitera Grčka nudi besplatnu kuću, parcelu i mesečnu stipendiju od 500 evra tokom tri godine novim stanovnicima, u pokušaju da poveća populaciju i ekonomiju ostrva. Program je usmeren na privlačenje mladih porodica sa decom, kvalifikovanih radnika u poljoprivredi, ribarstvu i ugostiteljstvu, kao i profesionalaca koji rade na daljinu.

Španija - 2.555 funti (oko 3.000 evra)

Ponga, grad i opština na severozapadu Španije sa oko 600 stanovnika, nudi 2.555 funti svakoj osobi koja se odluči da se preseli tamo. Cilj je jačanje lokalne ekonomije, a pored početnog iznosa, Ponga nudi i dodatnih 2.600 funti za svaku bebu rođenu u gradu.

Međutim, postoji jedan uslov, kandidati moraju da se obavežu da će živeti u Pongi pet ili više godina.