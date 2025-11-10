Slušaj vest

Najbogatiji čovek na svetu je vlasnik kompanija Tesla, SpejsIks i društvene mreže X, Ilon Mask čije se bogatstvo trenutno procenjuje na 449 milijardi dolara (388 milijardi evra).

Osnivač kompanije Orakl, Lari Elison je na drugom mestu sa 297 milijardi dolara (256,7 milijardi evra), dok je na trećem mestu osnivač kompanije Amazon, Džef Bezos čije se bogatstvo procenjuje na 265 milijardi dolara (229 milijardi evra).

Na četvrtom i petom mestu su suosnivači kompanije Gugl, Lari Pejdž sa 242 milijarde dolara (209 milijarde evra) i Sergej Brin sa 226 milijardi dolara (195,5 milijardi evra).

Osnivač kompanije Meta, Mark Zakerberg je na šestom mestu najbogatijih ljudi na svetu sa 220 milijardi dolara (190 milijardi evra) dok je francuski milijarder Bernar Arno na sedmom mestu sa bogatstvom koje se procenjuje na 191 milijardu dolara (165 milijardi evra).

Arno je i jedini koji nije Amerikanac među 15 najbogatijih ljudi u svetu.

Osnivač kompanije Majkrosoft, Bil Gejts nalazi se na 15. mestu najbogatijih ljudi, sa bogatstvom koje se procenjuje na 117 milijardi dolara.

