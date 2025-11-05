Slušaj vest

Prema planu, Ilon Mask bi dobio 423,7 miliona novih akcija, ali samo ako uspe da poveća tržišnu vrednost Tesle sa sadašnjih 1,4 na 8,5 hiljada milijardi dolara i pokrene milion samovozećih "Robotaxi" vozila u komercijalni rad.

Mask je na svojoj mreži X poručio da "sudbina Tesle može uticati na budućnost čovečanstva", dok Tesla vodi digitalnu kampanju u kojoj uprava hvali njegov doprinos.

Foto: Shutterstock

Međutim, mnogi analitičari i investitori smatraju da je nagrada preterana. Najveći svetski fondovi, među njima norveški državni fond i američki CalPERS, pozvali su akcionare da odbace predlog, navodeći da bi toliko izdavanje akcija značajno razvodnilo njihovu vrednost.

Tesla tvrdi da bez Maska kompanija ne može ostvariti dugoročne ciljeve, dok njegovi kritičari ističu da bi odbor trebalo da štiti interese akcionara, a ne da se „ponaša kao fan klub direktora“.

Ishod glasanja, koje sledi na godišnjoj skupštini akcionara u Ostinu, mogao bi da bude jedan od najvažnijih trenutaka u istoriji Tesle - i da odluči hoće li Ilon Mask postati prvi čovek u istoriji čija plata teoretski vredi hiljadu milijardi dolara.