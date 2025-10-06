Slušaj vest

Tesla, kompanija koja je redefinisala pojam automobila i ubrzala prelazak na električnu mobilnost, sada planira novu revoluciju – u stanovanju.

Reč je o Tesla Tiny House, konceptualnoj mini-kući na solarnu energiju koja bi trebala omogućiti potpuno energetski nezavisno življenje za cenu manju od prosečnog skutera, oko 8.000 dolara (oko 6.800 evra). Na papiru, ovo deluje kao početak nove ere održivog stanovanja, ali u praksi projekat izaziva više pitanja nego što daje odgovora.

Bez računa za struju

Mala, mobilna kuća trebala bi da objedini Tesline ključne tehnologije: solarne panele, Powerwall baterije i sistem za upravljanje energijom putem aplikacije. Projekat je predstavljen kao primer kako bi buduće generacije mogle živeti izvan mreže, bez računa za struju i zavisnosti od centralizovanih sistema. Međutim, kao i kod mnogih Teslinih vizija, razlika između ideje i realizacije može biti ogromna.

Koncept mini-kuća nije nov, ali Tesla ga reinterpretira. Umesto da se male kuće gledaju kao nužno rešenje za ljude sa ograničenim budžetom, Tesla ih pozicionira kao proizvod koji kombinuje luksuz, održivost i tehnološku samostalnost. Unutrašnjost je minimalistička, izrađena od recikliranih materijala i pametno dizajnirana da iskoristi svaki centimetar prostora. U manje od 20 kvadrata smestili su se dnevni boravak, kuhinja i prostor za spavanje.

Laka za transport

U vreme kada cene kvadrata rastu, a energetska nezavisnost postaje sve važnija, Tesla Tiny House deluje kao odgovor na savremene izazove. Kuća se lako transportuje, može da se postavi bilo gde i omogućava život potpuno van mreže, što mnogima zvuči kao ideal slobode.

Ideja Tesla Tiny House-a vuče poreklo iz demonstracijskog modela predstavljenog 2017. godine u Australiji, čiji je cilj bio da pokaže integraciju solarnih panela, Powerwall baterija i Tesline kućne energetske tehnologije. Međutim, nema pouzdanih informacija da je model ikada bio ponuđen u prodaji u velikoj seriji. Konceptualni model imao je modularni tip prikolice, minimalistički dizajn i energiju isključivo iz obnovljivih izvora. Iako Teslina marketing stranica sadrži slike i naslove „Tesla Tiny House“, još uvek ne postoje operativne objave niti narudžbine za masovnu proizvodnju.

1/11 Vidi galeriju Tiny house koje prave Ilon Mask i kompaniaj Tesla koštaju manje od 7.000 evra Foto: Printscreen/Youtube/TESLA CAR WORLD

Ako se Tesla odluči da komercijalizuje projekat, mogla bi da pokrene tržište pristupačnih i energetski nezavisnih domova, slično kao što je Model 3 učinio električne automobile mainstreamom. Tehnički izazovi su veliki – od sertifikacije i propisa do troškova transporta – ali ideja o prenosivoj kući koja ne zahteva priključak na mrežu sve više zvuči kao logičan korak u eri elektrifikacije svega.

Ipak, stručnjaci iz industrije upozoravaju da deo senzacije oko Teslinog proizvoda potiče od clickbait interpretacija i viralnih objava, i da je koncept još uvek daleko od komercijalne realnosti.