Slušaj vest

Legalizacija ulazi u završnu fazu i sa sobom nosi gomilu praktičnih dilema. Novi paket "Konačno svoji na svome" precizira i oštre rezove, divlja gradnja na javnim površinama prelazi u vlasništvo države, objekti u zaštićenim zonama i na infrastrukturnim koridorima ne mogu se legalizovati, a neprodati stanovi u nelegalnim zgradama čiji je investitor nepoznat takođe prelaze državi.

Istovremeno, predviđa se naknada u vrednosti izvedenih radova, uz zaštitu onih kojima je to jedini krov nad glavom. U praksi, međutim, često se dešava da dva lica podnesu zahtev za isti objekat. Ko je pravi vlasnik, ko uopšte sme da podnese zahtev i kojim redosledom se dokazuje pravo, pitanja su na koja su za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" dali gosti advokat Ana Selak i stručnjak za nekretnine Đorđe Platiša.

Koliko traje proces oko dokazivanja vlasništva nekretnine?

KOLIKO ĆE ZAKON O LEGALIZACIJI UTICATI NA TRŽIŠTE NEKRETNINA? Očekuje se POJEFTINJENJE, a ponuda kuća doživeće svoj pik Izvor: Kurir televizija

Ana Selak upozorila je da je upravo to bio razlog zbog kog prethodni procesi legalizacije nisu sprovedeni do kraja:

- Legalizacija nije u dovoljnoj meri bila sprovedena iz razloga što organi uprave ne mogu uzeti na sebe teret da odluče ko će biti vlasnik nekretnine. Dva srodnika se dogovore da zajedno grade kuću, a sutra obojica govore da je jedan od njih vlasnik, to je najčešći slučaj. U takvim situacijama sud odlučuje. Ovaj predlog Zakona takođe predviđa da se ostavlja rok od 5 godina za rešavanje pitanja svojine - rekla je Selak.

Prema njenim rečima, postupci dokazivanja vlasništva u Srbiji najčešće traju i deceniju i više.

- Najčešće se gradilo početkom 2000-ih. Ide se na najčešće dokazno sredstvo, a to su svedoci - navela je ona.

Zakon o legalizaciji uticaće na cene nekretnina

Foto: Kurir Televizija

Da praksa potvrđuje ove probleme posvedočila je i Sandra Blažić, agent za nekretnine, koja se u program uključila uživo iz Niša:

- U Nišu ima takvih slučajeva kao i na teritoriji cele zemlje. Veliki deo posvetimo tome da proverimo dokumentaciju za nekretninu za koju posredujemo. Kao i svaka promena koja se desi kada su nekretnine u pitanju, malo se teže kupci odlučuju da uđu u proces, ali ne očekujemo velike promene. Biće verovatno sporadičnih slučajeva sa pojavom jeftinijih nekretnina i očekujemo veći broj kuća u ponudi - rekla je Blažić.

Prema rečima Platiše, tržište će se realno oblikovati tek kada zakon počne da se primenjuje:

- Ukoliko mogu nesmetano da prometuju, prodaju i poklanjaju svoje nekretnine, u jednom trenutku pojaviće se veliki broj nekretnina koje mogu biti i jeftinije. Dok Zakon ne počne da se primenjuje, nećemo znati tačno kako će se tržište ponašati.

Foto: Kurir Televizija

Kao stručnjak za nekretnine, istakao je i da je pravni status ključna stavka pre nego što nekretnina izađe na tržište:

- Imamo vrlo jednostavan stav, pre iznošenja nekretnine na tržište utvrđujemo pravni status i broj vlasnika koji je upisan. Ukoliko nemamo saglasnost svih, ne stavljamo je na prodaju. Pregovori pre izbacivanja nekretnine ukoliko ima više vlasnika na tržište znaju da potraju. Imali smo raznih slučajeva, sve zavisi od spremnosti i rešenosti ljudi - rekao je Paltiša.

Tržište nekretnina, dodao je, trenutno je u nezavidnom stanju:

- Sad je izuzetno velika ponuda i potražnja, a ponuda je nikad manja, može se porediti sa onom 90-ih godina, a većina ljudi ne može da plati trenutne cene - zaključio je.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs