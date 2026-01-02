Slušaj vest

U Srbiji su sa 1. januarom povećane akcize na cigarete, duvan i tečnost za punjenje elektronskih cigareta i to kako na uvozne tako i na cigarete proizvedene u zemlji.

U prvoj polovini 2026. godine akciza na cigarete će iznositi 106,90 dinara po paklici cigareta i ponovo će biti povećana nakon pola godine.

Tečnost za punjenje elektronskih cigareta plaća se po mililitru, a 2026. godine cena će iznositi 13,12 dinara.

Kada je reč o nesagorevajućem duvanu, akciza se plaća po kilogramu duvanske smese, sada iznosi 100 odsto minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, a 2026. godine će se povećati na 110 odsto.