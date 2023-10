JOŠ JEDNO POSKUPLJENJE CIGARETA U NAJAVI: Cene pojedinih proizvođača uskoro skaču 10 dinara po paklici

Vlada je od 1. oktobra povećala akcize na cigarete za osam odsto, zbog čega će od 23. oktobra poskupeti cigarete određenih proizvođača.

Prema nezvaničnim najavama, cigarete proizvođača „British American Tobacco“, u koje spadaju Laki strajk, Danhil, Rotmans, Drina, Pal Mal, od 23. oktobra će biti skuplje za 10 dinara po pakli.

foto: Shutterstock

Cigarete proizvođača Mercata VT d.o.o. su već poskupele 9. oktobra, i to isto za 10 dinara po pakli.

Pušači već znaju da se dva puta godišnje menjaju akcize na duvanske proizvode, što dovodi i do viših cena cigareta. Sa novim uvećanjem akcize, država po jednoj paklici uzima 90,99 dinara, dok je to do 1. oktobra iznosilo 84,25 dinara.

kurir.rs/N1