Povećanje se odnosi i na uvozne i na domaće cigarete. Prema predlogu, u prvoj polovini 2026. godine akciza bi iznosila 106,90 dinara po paklici, a zatim bi se uvećavala na svakih šest meseci, tako da bi do druge polovine 2030. godine dostigla 120,40 dinara po paklici.

Predlog zakona predviđa i postepeno povećanje akciza na tečnosti za elektronske cigarete, koje bi se tokom narednih pet godina povećavale jednom godišnje, kao i na nesagorevajući duvan, čije bi akcize rasle po istom modelu.

Vejp, paf, elektronska cigareta Foto: Shutterstock

Akciza na tečnosti za punjenje e-cigareta obračunava se po mililitru. Ukoliko predložene izmene budu usvojene, od sledeće godine iznosiće 13,12 dinara po mililitru, a zatim će se svake godine povećavati za jedan dinar, sve do 2030. godine, kada bi trebalo da iznosi 17,12 dinara po mililitru.

Što se tiče nesagorevajućeg duvana, akciza se naplaćuje po kilogramu duvanske smeše. Trenutno iznosi 100% minimalne akcize koja se primenjuje na 1.000 komada cigareta iz kategorije prosečne ponderisane maloprodajne cene, dok se za sledeću godinu predlaže povećanje na 110%.

Nakon toga, procenat bi se svake godine povećavao za po 10%, da bi od 1. januara 2030. godine dostigao 150% minimalne akcize na 1.000 cigareta iz navedene kategorije.