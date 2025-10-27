Poskupljuju akcize na cigarete i duvan

Ministarstvo finansija najavilo je izmene Zakona o akcizama, što znači da će potrošače od naredne godine dočekati dva poskupljenje cigareta i duvana.

Prema predloženim izmenama člana 40a Zakona o akcizama, akciza na cigarete, i uvozne i domaće proizvodnje, biće povećana u dve faze tokom 2026. godine:

Dva poskupljenja Od 1. januara do 30. juna: Akciza raste sa sadašnjih 97,47 dinara po pakovanju na 106,9 dinara, što predstavlja povećanje od oko 9,6 odsto.

Od 1. jula: Planira se novo povećanje akcize na 108,4 dinara po paklici.

Ovo znači da će ukupno povećanje akcize u odnosu na sadašnji nivo biti 11,2 odsto do druge polovine sledeće godine. Nacrt zakona predviđa dalja povećanja akciza na svakih šest meseci, sa ciljem da akciza dostigne 120,4 dinara za pakovanje cigareta od 20 komada do 1. jula 2030. godine.

Akcize na nesagorevajući duvan i e-tečnosti

Povećanje akciza se odnosi i na druge duvanske proizvode:

Nesagorevajući duvan: Akciza će od 1. januara iznositi 110 odsto minimalne propisane akcize po kilogramu duvanske smese, u odnosu na 100 odsto koliko je iznosila ove godine.

Tečnosti za elektronske cigarete: Akciza po mililitru će od 1. januara 2026. godine skočiti sa sadašnjih 10,8 dinara na 13,12 dinara. Dalja godišnja povećanja su planirana do 2030. godine, kada bi akciza dostigla 17,12 dinara po mililitru.

U nacrtu zakona navodi se i odredba da će se prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete nakon 2026. godine vršiti od januara 2027. godine, i to samo u slučaju da indeks potrošačkih cena, prema podacima RZS, pređe 2% u prethodnoj kalendarskoj godini.