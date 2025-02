Da podsetimo, od nedavno cene cigareta u Srbiji su povećane. Pored ovog poskupljenja, u julu sledi još jedno, što je predviđeno Akciznim kalendarom. Takav trend će važiti sve do kraja 2025. godine, a do tada moramo da dostignemo standarde EU, koji propisuju da je visina minimalne akcize 90 evra na 1.000 cigareta, a u Srbiji je to sada nešto više od 85.