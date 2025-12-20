Slušaj vest

U Srbiji je na kraju trećeg tromesečja 2025. godine registrovano više od sedam miliona korisnika platnih kartica, dok je ukupan broj izdatih kartica dostigao 13,2 miliona, što je za 10,9 odsto više nego godinu dana ranije.

Tokom trećeg tromesečja ove godine u prodavnicama širom Srbije obavljeno je ukupno 211,7 miliona kupovina platnim karticama. Od tog broja, 192,6 miliona transakcija, odnosno 91 odsto, izvršili su domaći korisnici, dok su strani turisti učestvovali sa 19,1 milion kupovina.

Rast bezgotovinskih plaćanja pratio je i porast infrastrukture, pa je kod domaćih trgovaca na kraju septembra bilo više od 180 hiljada aktivnih POS uređaja, što je 17 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

S druge strane, broj bankomata beleži blag pad, na kraju trećeg tromesečja u Srbiji ih je bilo 3.197, što je za 0,4 odsto manje nego godinu dana ranije, navode iz Narodne banke Srbije.