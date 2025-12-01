Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju da će rafinerija u utorak i zvanično prestati da radi ako SAD ne izdaju licencu za nastavak rada NIS-a i najavio da će danas biti održan važan sastanak o tome kako ćemo rešavati probleme koji će uslediti, jer ne veruje da će se Amerikanci izjasniti do tada.

Predsednik Vučić je prethodno izjavio da bi, ako ne dobijemo operativnu licencu za Naftnu industriju Srbije do ponedeljka, 1. decembra, banke mogle da prestanu da posluju sa NIS-om zbog mogućih sekundarnih sankcija.

Narodna banka Srbije objavila je 25. novembra da će, ukoliko Naftna industrija Srbije (NIS) do predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje, obustaviti sa njom platni promet, kako ne bi na bilo koji način bila dovedena u pitanje stabilnost domaćeg finansijskog sistema.

I Udruženje banka Srbije je tada najavilo da će sve poslovne banke, u saradnji s Narodnom bankom Srbije obustaviti promet sa NIS AD ukoliko kompanija do predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje, sa ciljem da građanima i privredi omoguće nesmetano funkcionisanje svih bankarskih usluga i obavljanje platnog prometa.