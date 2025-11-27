Slušaj vest

Naftna industrija Srbije podnela je 18. novembra Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja kompanije.

Prethodnom licencom od 14. novembra sa rokom važenja do 13. februara 2026. godine, odobreni su pregovori akcionara i drugih zainteresovanih strana o promeni vlasničke strukture NIS-a.

Kako Biznis Kurir nezvanično saznaje od dobro obaveštenih izvora, odluka OFAC koja se već više od nedelju dana s nestrpljenjem očekuje, neće biti doneta danas.

Razlog je nacionalni praznik u Sjedinjenim Američkim Državama - Dan zahvalnosti (Thanksgiving Day) koji je tradicionalno neradni dan u SAD. Shodno tome, odluka se ne očekuje danas, ali je, kako kažu naši izvori, veoma izvesno da bi mogla da bude doneta tokom sutrašnjeg dana, preciznije večeri.

RTL: Pozitivna odluka

Juče je hrvatski RTL objavio nezvaničnu informaciju, pozivajući se na izvore u Janafu, da će NIS dobiti pozitivan odgovor.

Janaf je, kako je javio RTL, angažovao advokate u SAD i veruje u pozitivan ishod.

- I Janaf isto mora dobiti licencu za predmetne aktivnosti. Prema tome, Janaf će to apsolutno znati - rekao je za RTL član uprave ove hrvatske kompanije Vladislav Veselica.

Iz Janafa poručuju i da su spremni da nafta krene za Srbiju odmah po dobijanju licence.

- Mi smo na operativnom nivou, i naši timovi su i sa timovima NIS-a, prema tome mi smo na operativnom nivou spremni odmah - poručuje Veselica.

RTL takođe nezvanično saznaje da je Stejt department je već dao pozitivno mišljenje.