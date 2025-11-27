Slušaj vest

Da li slučaj NIS-a ulazi u dramatičnu završnicu, ili se sve može rešiti sa više razumevanja sa situaciju u kojoj se Srbija nalazi. Čeka se odgovor američke vlade o eventualnom dobijanju operativne licence da bi NIS mogao da nastavi sa radom. Šta nas čeka ?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Nebojša Atanacković, Unija poslodavaca Srbije, kao i Darko Obradović, Centar za stratešku analizu.

Atanacković Foto: Kurir Televizija

Atanacković: Do sada smo od SAD-a dobijali negativne odgovore

Atanacković je istakao da odgovore na mnoga pitanja i dalje nemamo, te je rešenje ove krize i dalje bazirano na mnogo nesigurnih osnova:

- Nikako da dođemo do definitivnog razrešenja ozbiljne krize koja preti privredi i građanima Srbije. I dalje čekamo odgovore, da li ćemo dobiti direktne odgovore šta će se dešavati je pitanje. Značaj sankcija je manji za Rusiju nego Srbiju. Sličnu molbu smo uputili američkim vlastima na početku. Do sada smo imali uglavnom negativne odgovore, videćemo da li će situacija sada biti drugačija - kaže Atanacković.

On dodaje da je veliko pitanje da li će ruski vlasnici prodati svoj udeo u NIS-u, a pitanje je, u slučaju da se ipak odluče na prodaju, da li će kupac odgovarati američkim vlastima?

Obradović: Niko sem Rusa nije kriv

Obradović kaže da je sada pitanje da li je država spremna da donese odluku koja je u njihovom interesu, ili nije:

- NIS je jedno od 300 sankcionisanih preduzeća gde Gazprom ima vlasništvo. Devet meseci je bilo dovoljno dugo da Rusi nađu kupce, a oni to nisu uradili i namerno su odugovlačili. Sudbina Srbije je prepuštena u opasne ruke Gazpromovih advokata - kaže Obradović.

On dodaje da je važno da li će država Srbija sada postupiti u interesima države, ili će politička dimenzija biti uključena:

- Preduzeće koje je delom naše, a drži monopol, našlo se pod sankcijama, NBS je najavila da će isključiti poslovanje NIS-a. Ljudi koji rade tamo, 13.000 njh, u su ozbiljnom problemu, a niko nije kriv sem Rusa i naše države koja nije preduzimala korake - kaže Obradović.

Obradović kaže da je uklanjanje ruskog vlasništva sada ključno:

- Najbolje rešenje je da istog časa uklonimo rusko vlasništvo u NIS-u. Nema tu šta da se objašnjava, nama je vezana omča oko vrata, ruke i noge su nam vezane, mi moramo da se oslobodimo i nastavimo u 21. vek. Svaki put kada se sretnemo sa Rusima mi dođemo do problema - kaže Obradović.

Obradović ističe i da su naši radnici ugroženi zbog određenih poteza Rusije, pa kaže i da je jasno koliko je teško ponovo pokrenuti naftnu industriju Srbije.

- Dobro je što će Narodna banka zavesti sankcije Rusiji jer nam to spašava platni promet - kaže Obradović.

