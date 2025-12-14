Slušaj vest

Savezna vlada Nemačke priprema reformu sistema privatne penzione štednje, čiji je jedan od ključnih elemenata uvođenje takozvane "rane start-penzije" (Frühstart-Rente). Cilj je da se što veći broj građana, ali i dece, uključi u dugoročnu štednju kroz ulaganja na tržištu kapitala.

Državna štednja za decu

Planirano je da od 2026. godine svako dete koje napuni šest godina dobije poseban račun na koji će država mesečno uplaćivati po 10 evra, sve do navršene 18. godine života. Na taj način država bi svakom detetu obezbedila gotovo 1.500 evra, dok bi roditelji, bake i deke imali mogućnost da dodatno uplaćuju sopstvena sredstva.

Roditelji mogu sami izabrati "junior račun" na koji će se novac ulagati. Ukoliko to ne učine, sredstva će automatski biti usmerena u državni fond kojim upravlja Bundesbanka, uz redovno objavljivanje podataka o ostvarenim prinosima. U svakom trenutku postoji mogućnost da se sredstva prebace na privatni račun koji roditelji otvore za dete.

Šta se dešava kada dete postane punoletno

Po navršenoj 18. godini, mlada osoba samostalno odlučuje o daljoj sudbini novca. Jedna od opcija je prebacivanje sredstava na lični penzioni investicioni račun i nastavak štednje do penzije. Deca za koju nije otvoren poseban račun sredstva će dobiti direktno od Bundesbanke. Za sada nije precizirano da li će novac moći da se isplati u celosti ili delimično, niti da li će morati da se koristi isključivo za penzionu štednju.

Ko ima pravo na ovu podršku

Pravo na ranu start-penziju imaće deca rođena 2020. godine i kasnije, pod uslovom da žive u Nemačkoj. Prinosi ostvareni tokom perioda štednje biće oslobođeni poreza, isto kao i kod novog penzionog investicionog računa. Vlada planira i da se osnovna znanja o štednji i ulaganjima uvedu u školski program.

Efekti i početak primene

Iako iznos od 1.500 evra ne deluje veliko, uz prosečan godišnji prinos od oko sedam odsto, zahvaljujući efektu složene kamate, suma bi nakon dvanaest godina mogla da premaši 2.200 evra, čak i bez dodatnih uplata porodice.

Rana start-penzija trebalo bi da počne da se primenjuje 1. januara 2027. godine, zajedno sa reformom Riester-penzije. Deci rođenoj 2020. godine isplate za 2026. bile bi obračunate retroaktivno.