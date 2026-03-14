Slušaj vest

Potraga za idealnim stanom u Beogradu 2026. godine sve manje podseća na puko listanje oglasa. Uslovi koje postavljaju savremeni kupci, besplatan parking, odsustvo komšijskog pogleda i obilje zelenila postali su luksuz koji ni najskuplja novogradnja često ne može da ponudi.

Nedavna diskusija na platformi Reddit pod naslovom "Gde se preseliti u Beogradu pod određenim uslovima?“ savršeno je ogolila sukob između urbanizma prošlog veka i današnje "investitorske arhitekture". Dok jedan od korisnika duhovito primećuje:

- Nema tog mesta u Beogradu - iskusniji Beograđani prst upiru u dva naselja koja i dalje drže liniju odbrane protiv dodatne betonizacije, Bežanijsku kosu i Cerak vinograde.

Cerak vinogradi

Kada neko traži naselje koje "ne liči na favele", Cerak vinogradi se nameću kao logičan, gotovo jedini odgovor. Ovo naselje je 2019. godine proglašeno za kulturno dobro, što je u srpskim uslovima najjači mogući štit od probijanja terasa, nadogradnji i neplanskog bušenja pločnika.

- Prirode ima zaista puno i ne postoji način da se zabetonira. Naselje je sigurno i raj za porodicu - ističe jedan od stanara, naglašavajući da su škole, vrtići i sportski tereni integrisani u tkivo naselja tako da automobil gotovo nije ni potreban za osnovne životne potrebe.

Ipak, život u naselju građenom 1985. godine nosi svoje izazove. Stanovi su, prema rečima korisnika, "vojno praktični", sa centralnim grejanjem koje funkcioniše besprekorno, ali često zahtevaju temeljno renoviranje kako bi se prilagodili potrebama modernog čoveka. Fascinantan je podatak koji je korisnik podelio, odnosno to da su arhitekte naselja i danas u kontaktu sa stanarima, nudeći savete za adaptaciju prostora bez narušavanja integriteta projekta.

Posebni uslovi za parking

Za vozače izbor naselja nije samo estetsko, već i tehničko pitanje. Voziti u beogradskim gužvama, po strminama i kroz tesne ulice gde se "ljudi otimaju oko parkinga" je recept za stres.

Naselja poput Ceraka i Bežanijske kose nude ono što je vozačima velika prednost, ravan teren i široke parking prostore.

- Parkinga ima dovoljno, ako nemaš problem da prošetaš 5 minuta - glasi savet koji zlata vredi.

Mir i zelenilo

Jedan od ključnih uslova u diskusiji bila je i mirna okolina. Reddit zajednica potvrđuje da su Cerak i Bežanija prošli kroz proces uređenja.

- Nekad su postojali problemi sa navijačkim grupama, danas toga praktično i da nema više. Postoji po koji grafit, ali ništa specijalno - glasio je jedan od komentara.

Ovakva naselja su zadržala "razumni razmak između zgrada“, što sprečava stvaranje klaustrofobične atmosfere i doprinosi osećaju privatnosti koji je u modernim kompleksima često žrtvovan zarad veće kvadrature za prodaju.