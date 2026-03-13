Grad Kruševac i preduzeće „Jugoprevoz Kruševac DOO“ potpisali su ugovor o javno-privatnom partnerstvu vredan oko 2,5 milijarde dinara, kojim se u narednih deset godina unapređuje sistem gradskog i prigradskog prevoza. Ugovor donosi 70 novih vozila i uvodi potpuno besplatan prevoz za penzionere, borce, pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava i sve osnovce na teritoriji Grada.

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović izjavio je da ovaj aranžman predstavlja značajan iskorak za javni prevoz u gradu.

- Sa velikim zadovoljstvom mogu da obavestim naše sugrađane da smo potpisali ugovor o javno-privatnom partnerstvu, koji je nedavno usvojen na sednici Skupštine Grada. Reč je o desetogodišnjem aranžmanu sa Jugoprevozom Kruševac, lokalnom kompanijom u privatnom vlasništvu, vrednom oko 2,5 milijarde dinara - rekao je Manojlović.

On je istakao da ugovor donosi nove pogodnosti za građane i modernizaciju voznog parka.

- Privatni partner se obavezao da obezbedi 70 novih vozila koja će biti na komprimovani gas, što je važan ekološki segment, ili sa najmanje euro 6 standardom ukoliko je reč o dizel motorima - naglasio je gradonačelnik.

Posebno je istakao da se uvodi besplatan javni prevoz za više kategorija stanovništva.

- Po prvi put svi naši najstariji sugrađani, penzioneri, moći će da koriste potpuno besplatan gradski prevoz, bez ikakvih podela po visini penzije. Tom merom obuhvaćeni su i svi nosioci boračkih legitimacija, odnosno borci, zatim pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i svi osnovci - naveo je Manojlović.

Prema njegovim rečima, pravo na besplatan prevoz važiće na celoj teritoriji grada.

- Bilo je pitanja da li se to odnosi samo na grad. Odnosi se na grad u punom kapacitetu znači svih 101 naseljenih mesta. Dakle, i ljudi iz sela i iz grada ostvaruju isto pravo, ne samo u užem gradskom jezgru. Ovim merama pravimo veliki iskorak i u pogledu ekologije i zaštite životne sredine, ali i u beneficijama koje će osetiti naši najstariji sugrađani - rekao je Manojlović i izrazio očekivanje uspešne saradnje sa Jugoprevozom.

Direktor „Jugoprevoza Kruševac“ Zoran Misić zahvalio je Gradu na potpisivanju ugovora i istakao da on predstavlja značajnu podršku za dalji razvoj kompanije.

- Zahvaljujem se Gradu na potpisivanju ovog ugovora. Ovo je velika pomoć za našu kompaniju koja od početka 2025. godine posluje u sistemu „Knez holdinga“. Kao što je gradonačelnik rekao, uvodimo nova vozila pre svega zbog zaštite životne sredine - rekao je Misić.